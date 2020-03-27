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GeriFutbol Corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajları
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Futbol
Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 13:27, /

Corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajları

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, corona virüs test sonucun pozitif çıktığını açıkladı. Kısa süre içinde diğer kulüplerden geçmiş olsun paylaşımları geldi.

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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yusuf Günay, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Kontrol amaçlı tutulduğu hastanede dün yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan Günay’ın Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı test sonucu ise pozitif çıktı.

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Yusuf Günay yaptığı açıklamada, "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Haberin ardından Yusuf Günay'a geçmiş olsun dilekleri gecikmedi...

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