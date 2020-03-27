Corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajları

Yusuf Günay yaptığı açıklamada, "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Haberin ardından Yusuf Günay'a geçmiş olsun dilekleri gecikmedi...