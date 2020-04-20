Corona virüs sonrası korkutan tablo! Merih Demiral gerçeği...
Corona virüs salgını ardından futbol maçlarının nerede oynanacağı tartışma konusu olurken akıllara Merih Demiral örneği geldi.
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Spor Arena DETAY | Corona virüs nedeniyle Avrupa'da birçok ligin geleceği belirsizliğini koruyor. UEFA, bu sezon ligleri bitirmek istediğini açık bir şekilde ifade ederken maçların nerede oynanacağı tartışmaya başlandı.
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Sezon sonuna kadar maçların oynanması halinde seyircisiz bir şekilde oynanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Ortaya atılan ciddi bir iddia ise maçların bir şehirde oynanması. Türkiye'de ise bu şehirler Antalya ve Alanya olarak ön plana çıktı.
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, tüm maçların Antalya'da oynanabileceğini belirtmiş, Spor Turizm Birliği Başkanı Şamil Yaşacan ise ''Tüm dünya liglerini Antalya’da oynatabiliriz, alt yapımız hazır. Biz bunu çok güzel şekilde organize edebiliriz'' diye cevap vermişti.
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Son olarak İtalya Serie A maçlarının da Antalya'da oynanabileceği fikri tartışmaya yol açmıştı. Antalya 628 bin yatak kapasitesine ve 3 büyük stada sahip. 200 idman sahası var ve hepsi FIFA standartlarına uygun. Bir dönemde yaklaşık 2 bin takım ocak ayında kamp için gelebiliyor.
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Ancak böyle olması halinde bir stadyumda günde birden çok maç oynanmış olacak. Bu da akıllara Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlığını getirdi.
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Ocak ayında oynanan Juventus - Roma maçında hem Merih Demiral hem de Nicolo Zaniolo aynı maçta sakatlanmış ve çok uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
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Juventus - Roma maçında hem Merih Demiral hem de Nicolo Zaniolo, çapraz bağlarını kopartmış, iki genç futbolcunun aynı maç içinde aynı sakatlığı yaşaması ilk başta 'talihsizlik' olarak değerlendirilmişti.
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Ancak flaş bir iddia işleri değiştirmişti... İtalya basını, Roma Olimpiyat Stadı'nın 48 saat içinde iki kez kullanıldığını ve zeminin kötü olması nedeniyle iki futbolcunun sakatlanabileceğini belirterek riski gözler önüne koymuştu.
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Merih Demiral ve Zaniolo'nun herhangi bir darbe almadan çapraz bağları kopmuş ve sezonları sona ermişti. Hem Roma hem de Lazio, Roma Olimpiyat Stadyumu'nu kullanıyor. Ancak tüm dünyada olduğu gibi İtalya'da da aynı stadı kullanan takımlar, üst üste 2 maç oynayamıyor.
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Fakat iki futbolcunun da sezonunu kapatan o maçın bir önceki günü aynı statta maç yapılmıştı...
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Stadyum zemin uzmanlarının görüşüne göre ise stadyum zemininin bir sonraki maça hazır olması için aradan en az 48 saat geçmesi gerekiyor.
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Bilindiği gibi Ankaragücü - Gençlerbirliği, Milan - Inter gibi iki farklı takımın aynı stadı kullandığı ligler olabiliyor. Ancak bu takımlar 48 saat içinde aynı statta iki maça çıkmıyorlar.