Corona virüs sonrası korkutan tablo! Merih Demiral gerçeği...

Merih Demiral ve Zaniolo'nun herhangi bir darbe almadan çapraz bağları kopmuş ve sezonları sona ermişti. Hem Roma hem de Lazio, Roma Olimpiyat Stadyumu'nu kullanıyor. Ancak tüm dünyada olduğu gibi İtalya'da da aynı stadı kullanan takımlar, üst üste 2 maç oynayamıyor.