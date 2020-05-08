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Futbol
Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 13:57,

Corona virüs sonrası futbol heyecanı başladı! Güney Kore'de büyük heyecan...

Corona virüs nedeniyle ara verilen futbol liglerine başlayan ilk ülke Güney Kore oldu.

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Corona virüs nedeniyle ara verilen futbol sezonu, bugün itibariyle açıldı. Uzun bir sürenin ardından yasakları ilk kaldıran ülke olan Güney Kore'de futbol sezonu başladı.

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Güney Kore'de corona virüs sonrası oynanan ilk maç Jeonbuk Hyundai Motors ve Suwon Samsung Bluewings takımları arasında oynandı.

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Yedek kulübesindeki futbolcuların maske ile oturması oldukça dikkat çekti. Saha içindeki oyuncular ise maske kullanmadı.

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Corona virüs salgınında 10.810 vaka ve 256 ölüm veren Güney Kore'de en üst futbol organizasyonu olan ‘K-League’ başladı. Taraftarsız başlayan futbolda birçok kural değişikliği de geldi...

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Bu yasaklara göre maç öncesi el sıkışma olmayacak, gollerin ardından topluca sevinilmeyecek. Teknik direktörler maç boyunca maske kullanacak. Daha da ilginci, futbolcular maç boyunca takım arkadaşları, rakipleri veya hakemlerle yakın mesafeden konuşamayacak.

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Futbol maçlarında sık sık görülen yere tükürme veya burnu temizleme gibi alışkanlıklar da kesinlikle yasak... Ve tüküren veya ısrarla konuşan futbolculara sarı kart verilecek.

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Tüm dünyada futbol maçlarının durması ve Güney Kore'de liglerin başlamasıyla birlikte birçok ülke Güney Kore'nin lig yayın haklarına ilgi göstermiş durumda.

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Avrupa'nın birçok yerinden televizyon kuruluşları, ilk kez Güney Kore'nin yayın haklarını satın almıştı.

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