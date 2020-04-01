Corona virüs sonrası bonservis değeri en çok etkilenecek Süper Lig futbolcuları

Seligman'a göre günümüzde 60-70 milyon eurolara yapılan ve 'normal' olarak karşılanan bonservis değerleri, corona virüs ile artık tarih oluyor. Bu da genç futbolcuları parlatıp yüksek bonservis ücretine satmak isteyen takımlar için dezavantaj oluşturacak.