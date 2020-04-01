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Futbol
Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 13:44, /

Corona virüs sonrası bonservis değeri en çok etkilenecek Süper Lig futbolcuları

Spor Arena DETAY | Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, futbol ekonomisine de ağır bir darbe vurdu. Artık son yıllardaki bonservis ücretleri hayal olmak üzere. Türkiye'deki futbolcular ve takımlar da bu durumdan olumsuz etkilenecek...

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Bütün dünyada finans piyasalarını altüst eden corona virüsü salgının en fazla etkilediği sektörlerden biri de futbol oldu. Önce kulüplerin gelirleri kesildi; ardından futbolcuların maaşlarında indirime gidildi. Şimdi de oyuncuların bonservis bedelleri değer kaybetmeye başladı.

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Barcelona ve Juventus gibi dünya devleri bile futbolcuları ile toplantı yapıp maaşlarında indirime gitmelerini talep etti. Avrupa'daki bu kötü tablo daha uzun süre boyunca kalacak gibi...

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Dünyaca ünlü İngiliz spor avukatı David Seligman ise Daily Mail'e verdiği demeçte futbolcuların bonservis ücretlerinin artık eskisi kadar fazla olamayacağının altını çizdi.

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Seligman'a göre günümüzde 60-70 milyon eurolara yapılan ve 'normal' olarak karşılanan bonservis değerleri, corona virüs ile artık tarih oluyor. Bu da genç futbolcuları parlatıp yüksek bonservis ücretine satmak isteyen takımlar için dezavantaj oluşturacak.

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Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli de geçtiğimiz günlerde corona virüs sonrası futbol piyasasının eskisi gibi olmayacağı konusunda takımları uyarmış ve 'yeni bir dünya' gelecek vurgusunda bulunmuştu.

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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi de (CIES) transfer değerinde de önemli bir düşüş yaşanacağını belirtmiş ve toplam transfer değerinin yüzde 28 oranında azalmasını beklediklerini söylemişti.

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CIES'e göre toplam pazar 32,7 milyar eurodan 23,4 milyara kadar düşecek.

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Peki Süper Lig'de bu 'yeni dünya' futbolcuları ve takımları nasıl etkileyecek? Bazı takımlar, satışından yüksek paralar bekledikleri futbolculardan istediklerini alamayacak...

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Corona virüs sonrası değişecek futbol ekonomisinden en çok etkilenecek Süper Lig futbolcuları şöyle...

10Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezon başında Abdülkadir Ömür için 20 milyon euro değerinde transfer teklifi aldıklarını açıklamıştı. Ancak salgından sonra kulüplerin bu ücrete çıkması zor gözüküyor.

11Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

Son 2 senedir gösterdiği performansla büyüleyen genç kaleci de Avrupa'nın dev takımlarının radarındaydı. Uğurcan için de 15-20 milyon euro ücret konuşuluyordu...

12Marcao

Marcao

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi ile özellikle İtalya Serie A takımları ilgileniyordu. Fiorentina ve Atalanta, sezon başında nabız yoklamış ve sezon sonunu beklemeye geçmişti. Ancak corona virüsün en çok vurduğu yer olan İtalya'da ekonomi artık tamamen değişti...

13Christian Luyindama

Christian Luyindama

Galatasaray'ın bir başka genç stoperi Luyindama'nın da adı Premier Lig takımları ile anılıyordu...

14Dorukhan Toköz

Dorukhan Toköz

O da İtalyan takımlarının gözdesiydi. Udinese, sezon başında 8 milyon euroya kadar çıkmıştı. İtalyan takımlarının artık daha fazla fiyat artışı yapmasının ihtimali çok zayıf.

15Ozan Tufan

Ozan Tufan

Bu sezon yükselen grafiği ile dikkat çekmişti. Fenerbahçe'nin bonservisinden para beklediği isimlerden birisi olan Ozan da futboldaki yeni dünyadan etkilenen kişiler arasında yerini alıyor...

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