Haber Giriş: 15 Mart 2020 - 12:06,
Corona virüs nedeniyle dışarı çıkmıyorlar! Yıldız futbolcular karantinada evde ne yapıyor?
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, spor dünyasını da oldukça etkiledi. Yıldız futbolcular, evinizden çıkmayın uyarısının ardından evlerine kapandı. Peki şimdi ne yapıyorlar?
Juventus'un Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt ise kız arkadaşı ile birlikte evde zaman geçiriyor. Merih Demiral'ın takım arkadaşı de Ligt, evde kız arkadaşı ile masa tenisi oynadığı fotoğrafı paylaştı.
😷Virüsün Avrupa'da en yoğun şekilde hissedildiği ve 'evden çıkmayın' uyarısı yapıldığı İtalya'da Matthijs de Ligt antrenmanlarını evden sürdürüyor. pic.twitter.com/BELqrGDQXT— Spor Arena (@sporarena) March 15, 2020
😷Virüsün Avrupa'da en yoğun şekilde hissedildiği ve 'evden çıkmayın' uyarısı yapıldığı İtalya'da Matthijs de Ligt antrenmanlarını evden sürdürüyor. pic.twitter.com/BELqrGDQXT— Spor Arena (@sporarena) March 15, 2020
💃İngiltere'de corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Liverpool'un İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain ve sevgilisi zaman geçiriyor... pic.twitter.com/l0GirWofhJ— Spor Arena (@sporarena) March 15, 2020
💃İngiltere'de corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Liverpool'un İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain ve sevgilisi zaman geçiriyor... pic.twitter.com/l0GirWofhJ— Spor Arena (@sporarena) March 15, 2020