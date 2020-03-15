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Futbol
Haber Giriş: 15 Mart 2020 - 12:06, /

Corona virüs nedeniyle dışarı çıkmıyorlar! Yıldız futbolcular karantinada evde ne yapıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, spor dünyasını da oldukça etkiledi. Yıldız futbolcular, evinizden çıkmayın uyarısının ardından evlerine kapandı. Peki şimdi ne yapıyorlar?

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1LIONEL MESSI

LIONEL MESSI

Barcelona'nın süper starı Lionel Messi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla evde çocukları ile birlikte zaman geçirdiğini belirtti.

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Corona virüs nedeniyle sık sık 'evden çıkmayın' uyarısı yapılıyor. Yıldız futbolcular da bu süreyi evde aileleri ile birlikte böyle geçiriyor...

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Juventus'un Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt ise kız arkadaşı ile birlikte evde zaman geçiriyor. Merih Demiral'ın takım arkadaşı de Ligt, evde kız arkadaşı ile masa tenisi oynadığı fotoğrafı paylaştı.

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Arsenal'in Alman kalecisi Bernd Leno ise evden çıkmayın uyarısını uyuyarak değerlendiriyor.

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Juventus'un Brezilyalı futbolcusu Douglas Costa, evinin bahçesinde antrenmanlarına devam ediyor.

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İspanya'da da evden çıkmayın uyarısı yapılmıştı. Real Madrid'in genç futbolcusu Valverde, bu süre boyunca köpeği ile birlikte zaman geçiriyor.

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Atletico Madrid'in forveti Alvaro Morata ise ailesi ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı.

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Inter'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez ise corona virüs sırasında ormanda vakit geçirmeyi tercih etti...

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Sanchez, Instagram hesabından odun kırma görüntüleri paylaştı.

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Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ise çocukları ile vakit geçiriyor. Golcü oyuncu, kızı ile birlikte oyun oynadığı görüntüleri paylaştı.

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