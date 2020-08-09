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GeriTenis Corona virüs krizi! Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina'dan flaş karar...
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Hürriyet
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Tenis
Haber Giriş: 09 Ağustos 2020 - 12:45,

Corona virüs krizi! Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina'dan flaş karar...

Kadınlar Dünya 5 numarası Ukraynalı Elina Svitolina, corona virüs nedeniyle flaş bir karar aldı.

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Dünya genelinde corona virüs vakaları 20 milyon sınırına dayanırken ABD, en çok vaka ve ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

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Vaka sayısı 5 milyonu geçen ABD'de ölüm sayıları ise 165 bini geçmiş durumda...

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Sporda ise yavaş yavaş maçlar oynanmaya başlarken tüm gözler 31 Ağustos'ta düzenlenmesi planan ABD Açık Tenis Turnuvası'na çevrildi.

4TURNUVA ÖNCESİ ŞOK KARAR
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TURNUVA ÖNCESİ ŞOK KARAR

Pandemi sonrası ilk büyük tenis turnuvası olacak ABD Açık öncesi şok bir karar geldi...

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Dünya 5 numarası Ukraynalı Elina Svitolina, corona virüs nedeniyle ABD'ye gitmeyeceğini açıkladı.

6VİRÜSE YAKALANMAK İSTEMİYORUM
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'VİRÜSE YAKALANMAK İSTEMİYORUM'

Svitolina, virüse yakalanmaktan korktuğunu ve bu sebepten dolayı evden çıkmama kararı aldığını belirtti.

7EVDEN ÇIKMIYOR
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EVDEN ÇIKMIYOR

Ukraynalı tenisçi, pandemi süreci boyunca genellikle evde bulunurken Instagram hesabından da sık sık evden paylaşım yapıyordu.

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Karantina sırasında evde dans videoları ile beğeni kazanan ünlü tenisçi, dünya kadınlar sıralamasında 5. sırada bulunuyordu.

9BİR İSİM DAHA...
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BİR İSİM DAHA...

Öte yandan Svitolina'ya benzer bir kararı Hollandalı Kiki Bertens de aldı.

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Dünya 7 numarası Hollandalı tenisçi, Svitolina gibi corona virüs nedeniyle ABD'ye gitmeyeceğini belirtti.

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Bu ay sonu başlayacak ABD Açık için diğer tenisçilerin de kararı merakla bekleniyor.

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