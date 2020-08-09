Corona virüs krizi! Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina'dan flaş karar...

Dünya genelinde corona virüs vakaları 20 milyon sınırına dayanırken ABD, en çok vaka ve ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.Vaka sayısı 5 milyonu geçen ABD'de ölüm sayıları ise 165 bini geçmiş durumda...Sporda ise yavaş yavaş maçlar oynanmaya başlarken tüm gözler 31 Ağustos'ta düzenlenmesi planan ABD Açık Tenis Turnuvası'na çevrildi.Pandemi sonrası ilk büyük tenis turnuvası olacak ABD Açık öncesi şok bir karar geldi...Dünya 5 numarası Ukraynalı Elina Svitolina, corona virüs nedeniyle ABD'ye gitmeyeceğini açıkladı.Svitolina, virüse yakalanmaktan korktuğunu ve bu sebepten dolayı evden çıkmama kararı aldığını belirtti.Ukraynalı tenisçi, pandemi süreci boyunca genellikle evde bulunurken Instagram hesabından da sık sık evden paylaşım yapıyordu.Karantina sırasında evde dans videoları ile beğeni kazanan ünlü tenisçi, dünya kadınlar sıralamasında 5. sırada bulunuyordu.Öte yandan Svitolina'ya benzer bir kararı Hollandalı Kiki Bertens de aldı.Dünya 7 numarası Hollandalı tenisçi, Svitolina gibi corona virüs nedeniyle ABD'ye gitmeyeceğini belirtti.Bu ay sonu başlayacak ABD Açık için diğer tenisçilerin de kararı merakla bekleniyor.