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Futbol
Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 15:51, /

Corona virüs (koronavirüs) sonrası Süper Lig'de büyük düşüş!

Corona virüs, futbol ekonomisine de çok ağır bir darbede bulundu. Süper Lig'de de futbolcuların değerlerinin düştüğü göze çarptı. İşte corona virüs ile değişen Süper Lig ekonomisi...

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Corona virüs ile futbol tamamen durmuş durumda. Liglerin geleceği merak konusu olurken futbolcuların da değeri gün geçtikçe düşüyor.

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Tüm dünyada ekonomiyi etkileyen corona virüs, futbolu da vururken takımların ve futbolcuların değerlerinde düşüş göze çarpmaya başladı.

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Barcelona, Real Madrid, Juventus gibi Avrupa'nın dev takımları futbolcularından maaşlarında indirime gitmelerini talep ederken salgın sonrası futbolda da işler tamamen değişeceğe benziyor.

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Artık son yıllardaki gibi yüksek bonservis ücretlerine transferler yapılması beklenmiyor. Peki Süper Lig'de durum nasıl? İşte Süper Lig'de ekonomik değişimin ardından en değerli 10 futbolcu ve yeni değerleri...

5Max Kruse: 8,5 M€

Max Kruse: 8,5 M€

6Marcelo Saracchi: 9,0 M€

Marcelo Saracchi: 9,0 M€

7Adem Ljajic: 9,0 M€

Adem Ljajic: 9,0 M€

8Vedat Muriqi: 9,5 M€

Vedat Muriqi: 9,5 M€

9Jean Michael Seri: 9,5 M€

Jean Michael Seri: 9,5 M€

10Uğurcan Çakır: 9,5 M€

Uğurcan Çakır: 9,5 M€

11Edin Visca: 10,5 M€

Edin Visca: 10,5 M€

12Mario Lemina: 10,5 M€

Mario Lemina: 10,5 M€

13Abdülkadir Ömür: 12,5 M€

Abdülkadir Ömür: 12,5 M€

14Alexander Sörloth: 13 M€

Alexander Sörloth: 13 M€

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