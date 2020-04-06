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Futbol
Haber Giriş: 06 Nisan 2020 - 10:56, /

Corona virüs (koronavirüs) sonrası futbolda tarihi gelişme!

Corona virüs (koronavirüs) salgını sonrası dünya futbolunda yeni bir döneme giriliyor. Fransız L'Equipe gazetesi de bu haberi manşetine taşıyarak PSG'nin yıldızları Kylian Mbappe ve Neymar'a kötü haberi verdi. İşte detaylar...

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Spor Arena Dış Haber | 1 Aralık 2019'da Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan corona virüs (koronavirüs) salgını futbolu da vurdu.

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Öyle ki Premier Lig yönetimi, 762 milyon Euro'luk zararı göze almamak için ligin kalan maçlarını Çin'de oynamayı bile göze aldı.

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Futbolda corona virüs salgını sonrası yaşanan ekonomik kriz nedeniyle artık yüksek bonservis bedelli transferlerin yapılmayacağı düşünülüyor.

4MECBUREN KALACAKLAR

MECBUREN KALACAKLAR

Fransız L'Equipe gazetesi de PSG'nin yıldızları Kylian Mbappe ve Neymar'ın da 1 sezon daha mecburen takımda kalacağını yazdı.

5200 MİLYON EURO ÖDEMEK İMKANSIZ

200 MİLYON EURO ÖDEMEK İMKANSIZ

Haberde yıldız futbolcuların 200 milyon Euro'nun üzerindeki bonservis bedellerinin karşılanmasının imkansız olduğu ifade edildi.

6NEYMAR, BARÇAYA ANCAK KONTRATI BİTİNCE DÖNER

NEYMAR, BARÇA'YA ANCAK KONTRATI BİTİNCE DÖNER

Brezilya basınında da Neymar ile Barcelona yönetiminin görüşmelerinin sonlandırıldığı ve bundan sonra yıldız futbolcunun ancak serbest transfer olarak Katalan devine dönebileceği beilirtildi.

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Kylian Mbappe'nin ise uzun süredir Real Madrid'e transfer olmak istediği biliniyordu.

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