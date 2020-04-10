Corona virüs (koronavirüs) karantinasından sıkılan Cristiano Ronaldo adres değiştirdi

Coronavirüs (koronavirüs) salgını sonrası kendisi ve ailesini Madeira adasının başkenti Funchal'daki evine kapatan Cristiano Ronaldo adres değiştirdi. Funchal'dan bunalan Portekizli süper yıldız, bir balıkçı köyü olan Canical'da haftalığı 3.500 Pound olan süper lüks villayı kiraladı.İngiliz basınında yer alan haberlerde Ronaldo'nun birkaç gün içerisinde İtalya'ya dönebileceği ve bu muhteşem okyanus manzaralı yeri, İtalya'ya dönmeden önce ailesi için kiraladığı belirtildi.Ronaldo'nun kiraladığı villa kapalı bir arazide palmiye ağaçları arasında bulunuyor.Atlantik Okyanusu'na bakan villanın bahçesinde büyük bir de havuzu var.Atlantik Okyanusu'na bakan villanın bahçesinde büyük bir de havuzu var.İtalya'da çıkan haberlerde bazı Juventuslu oyuncuların Pazartesi günü Torino'ya dönmek istediği ve böylece antrenmanlara başlamadan önce 14 günlük karantina sürecine tamamlayacakları belirtildi.