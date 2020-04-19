Ronaldo'yu kahreden haber! Corona...

Cristiano Ronaldo, corona virüsün (koronavirüs) İtalya'da ortaya çıkmasının hemen kendisini Portekiz'in Madeira Adası'ndaki evinde karantina altına almıştı.Ancak bugün ortaya çıkan haberler Cristiano Ronaldo'yu üzecek cinsten...Corona virüs, şimdiye kadar Portekiz'in en güvenli yeri olarak gösterilen Madeira Adası'na da ulaştı.İtalyan basını, Ronaldo'nun evine 20 kilometre uzaklıktaki Camara do Lobos'ta corona virüs vakası tespit edildiğini yazdı.Portekiz hükümetinin 18.000 kişinin yaşadığı bölgeyi hemen izole ettiği belirtildi.Haberde Ronaldo'nun 4 Mayıs başlayacak antrenmanlar için birkaç gün içinde Torino'ya döneceği ve 14 günlük karantinaya gireceği vurgulandı.İtalya'da sezonun Mayıs sonunda yeniden başlayacağı iddia edilse de henüz resmi bir açıklama yok.Portekiz'de son açıklanan rakamlara göre 19 binin üzerinde vaka sayısı var. 687 kişi ise yaşamını yitirdi.