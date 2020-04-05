Corona virüs kaynağı farklı mı? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak...

O MALUM TOPLANTI... Mesela Sayın Albayrak, eşinden veya oğlundan kapmış olabileceği bu virüsü, o malûm toplantıda Sayın Terim ve Sayın Günay’a bulaştırmış olamaz mı? Bu hastalığın sebebi, bu vakadan kısa bir süre önce bu üç isimden birinin yurt dışından dönmüş ve karantina kararına uymamış bir aile ferdi veya yakını olamaz mı? Ki, ihtimaller de, aldığımız bilgiler de bu yönde... Şimdi günah değil mi, haksızlık değil mi Sayın Nihat Özdemir ve ekibine...