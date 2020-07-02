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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 16:00,

Corona virüs kapanınca tanınmaz hale geldi! Son görüntüsü şok etti...

Corona virüs etkisi güçlü fiziği ile birçok yarışma kazanan Ahmad Ayyad'i de etkiledi. Ölümden dönen sporcu, son haliyle tanınmaz hale geldi...

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ABD'de güçlü fiziği ile dikkat çeken profesyonel sporcu Ahmad Ayyad, corona virüse yakalandıktan sonra tanınmaz hale geldi.

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Tüm dünyada corona virüs vakaları 11 milyona yaklaşırken ABD, açıkladığı 2 milyon 781 bin vaka ile en çok vaka görünen ülke konumunda yer almaya devam ediyor.

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130 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ABD'de vaka sayılarının son günlerde tekrar artışa geçmesi de büyük endişe yaratıyor.

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Güçlü fiziği ile ABD'de dikkat çeken ve ağırlık kaldırma yarışmalarına katılarak 'yıkılmaz' denilen sporcu Ahmad Ayyad'in hayatı corona virüse yakalandıktan sonra değişti.

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100 kilo ağırlığında olan 40 yaşındaki sporcu, Washinghton'da corona virüse yakalandı.

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Virüse yakalandığını fark etmeyen Ahmad Ayyad, spor yapmaya devam etti ama durumu kötüleşince dünyanın en iyi hastaneleri arasında gösterilen John Hopkins Hastanes'ine kaldırıldı.

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Vücudu ağır bir şekilde virüs kapan Ayyad, hemen komaya alınırken güçlü sporcu, 25 gün boyunca komada kaldı.

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Bu süre içinde 27 kilo kaybeden Ayyad, doktorlara göre ölümün eşiğinden döndü...

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Yoğun bakımdan çıkan Ayyad, vücudundaki tüm kasların kaybolduğunu söylerken kendini tanıyamadığını belirtti. 40 yaşındaki sporcu, şöyle konuştu;

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25 gün komada kaldıktan sonra uyandığımda kollarıma ve bacaklarıma baktım. Bütün kaslarımın kaybolduğunu gördüm. Adeta çılgına döndüm, bacaklarım nereye kayboldu diye bağırmaya başladım.

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Diğer insanlar için çok endişelenmeye başladım. Ben virüse yakalanıp kurtuldum ama çok şey kaybettim. Hala çok korkuyorum.

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Güçlükle nefes alıyordum, ciğerlerim çok zarar görmüş. Kalbim de öyle. Nefes almak adeta bir işkenceydi.

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Konuşamıyordum bile. Komadan çıktıktan sonra konuşma dersleri almaya başladım. Yutkunmayı bile unutmuşum.

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İnsanların bu virüsü önemsemediğini görüyorum ve çıldırıyorum. Lütfen dikkat edin lütfen!

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Ben nasıl bir şey olduğunu kendim yaşayarak gördüm. Lütfen maske takın. Toplu yerlere gitmeyin. Kendinize ve çevrenizdekilere iyi bakın.

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Bu işi ciddiye alın! Bu virüs sizi öldürebilir, daha da beter hale getirebilir. Sağlıklı olduğunuzu düşünüyorsanız hiç de emin olmayın.

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Hayranları, iyileştikten sonra Ahmad Ayyad'a geçmiş olsun mesajları paylaşırken sporcu, gelen mesajlara teşekkür etti.

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