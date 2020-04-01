Corona virüs ile boğuşan İtalya'da yeni kriz! ''2. Dünya Savaşı'ndan beri böylesi görülmedi''

İtalya’da hayatın durması şüphesiz spor branşlarına da sıçradı. Liglerin ertelenmesi ve Dybala, Matuidi gibi bazı sporcularda Covid 19 tespit edilmesinin yankıları nasıl oldu? Dünyanın, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği, küresel tehdide dönüşen, hükümet kurumlarını bir anda sarsan ve her türlü sıkı tedbiri almak zorunda bırakan bu salgını ciddiye alması gerekiyordu. Bu nedenle, bu salgın, birçok aktivitenin askıya alınmasına neden oldu. Elbette askıya alınanlar arasında, başlarda sert bir geçişle olmasa da rekabetçi sporlar da yer aldı. İtalya’da şu günlerde, kulüpler, ligler, federasyonlar ve tüm spor tutkunları, ‘Normale döndüğümüzde her şey eskisi gibi olacak mı?’ sorusunu soruyor.