MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCorona virüs için güldüren korunma yöntemi! Premier Lig'in maskotu paylaştı...
GeriFutbol Corona virüs için güldüren korunma yöntemi! Premier Lig'in maskotu paylaştı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 21 Mart 2020 - 12:11, /

Corona virüs için güldüren korunma yöntemi! Premier Lig'in maskotu paylaştı...

Premier Lig'de corona virüs nedeniyle ligler ertelendi ancak futbol, hala insanların bir parçası...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İngiltere Futbol Federasyonu, futbol maçlarının önce 4 Nisan, ardından da 30 Nisan'a kadar başlamayacağını açıklamıştı.

2

Liverpool'un şampiyonluğa koştuğu, Arsenal'in form tutmaya başladığı zamanda virüs nedeniyle ligler ertelenirken Premier Lig'in geleceği ise henüz netlik kazanmadı.

3

İngiltere'de tüm futbol mücadelelerinin ertelenmesi, futbolun konuşulmadığı anlamına gelmedi tabii... Arsenal'in maskotu Gunnersaurus, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla salgın nedeniyle zor günler geçiren insanların yüzünü biraz olsun güldürebildi.

4

Maçlarda giydiği dinazor kostümünü çıkartmayan Arsenal maskotu Gunnersaurus, sosyal medyadan yaptığı ev işlerini paylaştı.

5

Gunnersaurus, saksıları temizleyip ütü yaptığı fotoğrafları paylaştı. Maskot, corona virüsünden bu şekilde korunduğunu duyurdu.

6

25 yıldır Arsenal'in maskotluğunu yapan Gunnersaurus'un bu paylaşımları sosyal medyada da dikkat çekti.

7

Sosyal medyada bir kullanıcı, ''Teşekkürler Gunnersaurus, bu zor günlerde günümü güzelleştirdin'' derken diğer bir kullanıcı ''Bu çok tatlı paylaşımınla bizi eğlendirdiğin için teşekkürler'' yazdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi