Corona virüs için güldüren korunma yöntemi! Premier Lig'in maskotu paylaştı...
Premier Lig'de corona virüs nedeniyle ligler ertelendi ancak futbol, hala insanların bir parçası...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İngiltere Futbol Federasyonu, futbol maçlarının önce 4 Nisan, ardından da 30 Nisan'a kadar başlamayacağını açıklamıştı.
2
Liverpool'un şampiyonluğa koştuğu, Arsenal'in form tutmaya başladığı zamanda virüs nedeniyle ligler ertelenirken Premier Lig'in geleceği ise henüz netlik kazanmadı.
3
İngiltere'de tüm futbol mücadelelerinin ertelenmesi, futbolun konuşulmadığı anlamına gelmedi tabii... Arsenal'in maskotu Gunnersaurus, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla salgın nedeniyle zor günler geçiren insanların yüzünü biraz olsun güldürebildi.
4
Maçlarda giydiği dinazor kostümünü çıkartmayan Arsenal maskotu Gunnersaurus, sosyal medyadan yaptığı ev işlerini paylaştı.
5
Gunnersaurus, saksıları temizleyip ütü yaptığı fotoğrafları paylaştı. Maskot, corona virüsünden bu şekilde korunduğunu duyurdu.
6
25 yıldır Arsenal'in maskotluğunu yapan Gunnersaurus'un bu paylaşımları sosyal medyada da dikkat çekti.
7
Sosyal medyada bir kullanıcı, ''Teşekkürler Gunnersaurus, bu zor günlerde günümü güzelleştirdin'' derken diğer bir kullanıcı ''Bu çok tatlı paylaşımınla bizi eğlendirdiğin için teşekkürler'' yazdı.