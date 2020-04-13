Corona virüs için görülmemiş önlem! 'İnsanların yerini robotlar aldı'

Corona virüs pandemi, tüm dünyada spor organizasyonlarını olumsuz etkiliyor. Dünya genelinde 1 milyon 800 binden fazla kişi virüse yakalanırken 115 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.Avrupa'nın neredeyse tamamı, Şampiyonlar Ligi, NBA, EURO 2020, Tokyo 2020 Olimpiyatları gibi büyük organizasyonlar oynananamazken Tayvan'da ilginç olaylar yaşandı.Tayvan'da corona virüse rağmen pro beyzbol sezonuna devam edildi.Ancak salgın nedeniyle taraftarların maçlara girmesine izin verilmiyor. Sokağa çakma yasağı bulunan ülkede kalabalık yerlerde toplanmak yasak...Tayvanlı organizatörler ise çareyi robotlar ve karton mankenklerde buldu.Taraftarların alınmadığı maç öncesi robotlar davul çalarken daha önce eşi benzeri görülmemiş görüntüler ortaya çıktı.Tribünlere karton mankenler yerleştirilirken 'gerçek bir maç' görüntüsü verilmeye çalışıldı.Taraftarın yasak olduğu stadyumda ponpon kızlar bile yerini aldı. Dansçıların, maskelerine 'gülme işareti' koyması da dikkatlerden kaçmadı.Tayvan, corona virüs pandeminden en az etkilenen ülkelerden birisi konumunda. Ülkede 388 kişi virüse yakalanırken 6 kişi hayatını kaybetti. Tayvan'da 50 bine yakın test yapıldığı belirtilmişti.Corona virüs pandemisine rağmen beyzbol maçlarına sezon sonuna kadar seyircisiz devam edileceği açıklanmıştı.Öte yandan karton taraftarlara da maske takılmayı ihmal etmediler...