Corona virüs günlerinde şike skandalı! Futboldan ömür boyu men edilebilirler
Corona virüs (koronavirüs) nedeniyle askıda olan Yunanistan liginde şike skandalı patladı. Hazırlanan iddianamede kulüp başkanları, teknik adamlar, futbolcular dışında hakemler ve federasyon yetkililerinin isimleri de bulunuyor. İşte inanılmaz detaylar...
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Corona virüs (koronavirüs) salgınında tablo her geçen gün daha kötüye gidiyor.
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Dünya genelinde 2 milyon 750 binden fazla vaka sayısı bulunuyor.
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195 binin üzerinde kişi ise hayatını kaybetti.
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Komşu ülke Yunanistan'da ise 2 bin 490 vakadan 130'u vefat etti.
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Corona virüs salgını nedeniyle duran Yunanistan liginde şike skandalı da ortaya çıktı.
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Olympiakos ve Atromitos kulüpleri, bahis şikesi yaptıkları iddiaları sonrası küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya...
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Yunan gazetesi Ekathimerini'de yer alan habere göre; Olympiakos ile Atromitos kulüpleri, 2-1'lik skor üzerine bir anlaşma sağladı.
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Bu anlaşma üzerine maç öncesi bahisler yapıldı ve gelir elde edildi.
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BAŞKANLAR VE HAKEMLER DE İŞİN İÇİNDE
Olympiakos dışında Nottingham Forest'ın da sahibi olan Evangelos Marinakis, Atromitos'un sahibi Giorgos Spanos, maçın altı hakemi, Olympiakos Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Atromitos Teknik Direktörü Yiannis Angelopoulos ve bazı futbolcuların bahis şikesinin içinde olduğu tespit edildi.
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FEDERASYON, ŞİKE YAPACAK HAKEMİ AYARLADI
İki kulüpten yetkililer ve sporcular dışında Yunanistan Futbol Federasyonu eski başkanı Giorgos Sarris ve İkinci Başkan Aristidis Stathopoulos ile üç eski federasyon görevlisi de bu maçın hakemlerini bahse uygun şekilde ayarlamak ve bu maça atamaktan sorumlu olduğu bilgisi verildi.
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KÜME DÜŞME TEHLİKESİ KAPIDA
Yunanistan Futbol Federasyonu Disiplin Talimatnamesi'nin 27. maddesinde, "Bahis amacıyla organize şekilde şike yapan kulüpler küme düşürülür" ibaresi yer alıyor.
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Aynı talimatnamenin 29. maddesinde ise, "Şikeye karışan kulüpler 3 milyon euro para cezası alır. Karışan idareci ve sporcular ise ömür boyu futboldan men edilir" ibaresinin yer aldığını vurguladı.
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MARINAKIS, NOTTM FOREST'I DA KAYBEDECEK
Yunanistan mahkemesinden çıkacak olası bir 'Bahis şikesi yapıldı' kararı sonrası olaya karışan teknik adam ve sporcuların futbol hayatı bitecek.
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Ayrıca Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis'in Nottingham Forest'taki sahipliğinin de sona ereceği belirtildi.