Corona virüs gölgesinde Süper Lig'e yeni formül! 'Sadece 12 takım...'

Uzatmayayım; dar kadro, kısa ancak dengeli bir lig ve daha düşük bütçe kulüplerin kurtuluşu olabilir. Diğer ligler için de yenileme bir zorunluluk. Bu kapsamda TFF Birinci Lig ve İkinci Lig takım sayıları da azaltılabilir. Üçüncü Lig, Bölgesel Amatör Lig’e dönüştürülebilir, mevcut Bölgesel Amatör Lig ise kendi illerindeki amatör liglere dönebilir. Görünen o ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu boşluk yeniden yapılanma konularında bir fırsat olarak kullanılmalıdır.