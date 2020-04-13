Corona virüs bu ülkede yok gibi! Belarus'ta hayat yine aynı...

Dünya genelinde corona virüs vakaları 2 milyona, ölüm sayısı ise 15 bine yaklaşmış durumda...Avrupa'da bütün futbol ligleri ertelenmiş durumda ancak bir tanesi hariç: Belarus...Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülke olarak herhangi bir önlem almalarına gerek olmadığını söylemişti.Lukaşenko, ''Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır!'' demiş, halkına vodka içmeyi önermişti...Belarus'ta lig Dynamo Brest - Dynamo Brest maçı ile devam etti.OSK Brestsky Stadyumu'nda yine binden fazla taraftar toplandı ve maçı izledi.Karşılaşma öncesi alınan tek önlem ise maça gelenlerin ateşini ölçmek oldu.Maç öncesi ve devre arası şovları da hız kesmeden devam etti.Belarus'ta taraftarlar, maça gelemeyenlerin karton maketlerini hazırlayıp koltuklara yerleştirdi.Ülkede corona virüs vakaları son hafta baz alındığında artış gösteriyor.Geçen hafta üç hanelerde olan vaka sayısı, gün itibariyle 2578 oldu.Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26 olarak açıklanmıştı.Belarus'ta liglerin daha ne kadar açık kalacağı merak konusu.