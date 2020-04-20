Corona virüs aşısı için şaşırtan açıklama! Novak Djokovic...

'KONUYLA İLGİLİ FİKİRLERİM VAR' Ünlü raket, ''Fakat bu bir zorunluluk haline gelirse ne olacak ? Bir karar almak zorunda kalacağım. Konuyla ilgili kendi fikirlerim var. Yaşananlar bir noktada değişir mi ? Bilmiyorum...'' şeklinde konuştu.