Corona virüs aşısı için şaşırtan açıklama! Novak Djokovic...
Corona virüs salgınından kurtulmak için büyük bir umutla aşı haberi beklenirken teniste erkekler sıralamasında dünya 1 numarası olan Novak Djokovic'ten şaşırtan bir yorum geldi.
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Spor Arena Dış Haber | Tüm dünyada corona virüs vakaları 2 milyon 500 bine yaklaşmışken 166 binden fazla insan salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
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Dünyayı her anlamda etkileyen corona virüs pandemisinden kurtulmak için 'aşı' haberi bekleniyor.
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Çeşitli ülkelerde aşı çalışmaları devam ediyor ancak henüz müjdeli haber gelmiş değil.
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Uzmanlar ise corona virüs aşısının en erken 2021 yılında geleceğini belirtiyor.
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Dünya, corona virüs için gelecek müjdeli aşı haberini beklerken Sırp tenisçi Novak Djokovic'ten şaşırtan bir açıklama geldi.
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Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Instagram hesabından canlı yayın yaparken gündem yaratacak sözler kullandı.
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'BİRİNİN BENİ AŞIYA ZORLAMASINI İSTEMİYORUM'
Djokovic, ''Şahsen aşıya karşıyım ve seyahat edebilmek için birinin beni aşı olmaya zorlamasını istemiyorum.'' sözleriyle bir anda şaşırttı.
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'KONUYLA İLGİLİ FİKİRLERİM VAR'
Ünlü raket, ''Fakat bu bir zorunluluk haline gelirse ne olacak ? Bir karar almak zorunda kalacağım. Konuyla ilgili kendi fikirlerim var. Yaşananlar bir noktada değişir mi ? Bilmiyorum...'' şeklinde konuştu.
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17 Grand Slam şampiyonluğu bulunan ve tenis tarihine adını şimdiden yazdıran 32 yaşındaki tenisçinin bu açıklamaları hayranlarını oldukça şaşırttı.
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Sosyal medyada Djokovic'in bu sözleri oldukça eleştirildi...
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Öte yandan Djokovic, aşı konusundaki bu fikri nedeniyle turnuvalara gidememe tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir
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Zira spor müsabakalarının başlaması için her sporcuya aşı yapılıp kan alınması gündemde.