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Futbol
Spor Arena Dış Haberler | Barlas Ateşli
Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 08:30,

Corona savaşında devrim! Video Temas Sistemi...

Corona virüsün zayıf yönlerini tespit eden Demogorgon isimli süper bilgisayarın ardından yeni müjde...

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında rakamlar düşme eğilimine girmiş olsa da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

2VAKA SAYISI 5 MİLYONU GEÇTİ
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VAKA SAYISI 5 MİLYONU GEÇTİ

Dünya genelinde aktif vaka sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 330 bine ulaştı. Virüsü yenen hasta sayısı ise 2 milyo gibi önemli bir eşiği geride bıraktı.

3İSPANYADA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SÜRÜYOR
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İSPANYA'DA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Corona virüs pandemisini ağır şekilde geçiren Avrupa ülkeleri arasında bulunan İspanya, günlük yaşamı normale döndürmek ve salgını tamamen durdurmak için çözüm arayışlarını sürdürüyor.

4EN FAZLA CAN KAYBI YAŞANAN 4. AVRUPA ÜLKESİ
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EN FAZLA CAN KAYBI YAŞANAN 4. AVRUPA ÜLKESİ

Ülkede bugüne dek 279 bin 524 vaka görülürken, 27 bin 888 hasta yaşamını yitirdi. 196 bin 958 kişinin virüsü yendiği İspanya, Avrupa'da en fazla can kaybı yaşayan 4. ülke konumunda.

5SÜPER BİLGİSAYARIN ARDINDAN YENİ TEKNOLOJİ
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SÜPER BİLGİSAYARIN ARDINDAN YENİ TEKNOLOJİ

Geçtiğimiz günlerde La Liga maçlarının korsan yayınlarını ve telif hakkı ihlallerini tespit etmek için kullanılan 'süper bilgisayarı' corona virüsü karşı kullanmaya başlayan İspanyollar, şimdi de yeni bir teknoloji geliştirdi.

6DEMOGORGON BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ
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DEMOGORGON BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

İspanyol bilim adamlarının Stranger Things dizisinden alıntı yaparak Demogorgon lakabını taktıkları bilgisayar, daha önce erken kanser tanısı çalışmalarında kullanılmıştı.

7KAPASİTESİ NORMAL BİLGİSAYARIN 4 KATI
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KAPASİTESİ NORMAL BİLGİSAYARIN 4 KATI

Normal bir bilgisayar boyutunda olan ancak veri işleme hızı ve işlem kapasitesi 4 bin bilgisayar gücünde olan Demogorgon, COVID 19'u moleküler boyutta inceleyebiliyor ve virüsün sahip olduğu proteinleri ayrıştırarak en etkili tedavi yöntemini belirlemede rol gösteriyor.

8CORONA VİRÜSÜN EN ZAYIF ANINI BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR
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CORONA VİRÜSÜN EN ZAYIF ANINI BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

Corona virüsün fonksiyonlarını ve atomlarının hareketlerini işleyen süper bilgisayar, COVID 19'un insan hücrelerine nasıl tutunduğuna kadarki yolcuğunu kaydederek bir harita çıkarıyor ve tedavi karşısında en zayıf anını belirlemeye çalışıyor.

9YENİ TEKNOLOJİ: VİDEO TEMAS SİSTEMİ
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YENİ TEKNOLOJİ: VİDEO TEMAS SİSTEMİ

İspanyolların Demogorgon'dan sonraki hamlesi Video Temas Sistemi oldu. La Liga yönetimi, temaslı bir spor olan futbolun ülkede ikinci bir dalgaya sebebiyet vermemesi için bu sistemi geliştirdi.

10REUTERS DUYURDU
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REUTERS DUYURDU

Lig yönetimi tarafından geliştirilen protokole göre; maçlardan sonra yapılan testlerde herhangi bir futbolcunun sonucunun pozitif çıkması durumunda Video Temas Sistemi'ne başvurulacak.

11TEK TEK İNCELENECEK
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TEK TEK İNCELENECEK

Oyuncu derhal karantinaya alınacak ve VTS aracılığıyla maç içerisinde 5 dakikadan uzun süre temas ettiği diğer tüm oyuncu, teknik ekip ve hakemler belirlenecek. Ayrıca pozitif oyuncunun, kimle, kaç kez temas ettiği de belirlenecek.

12AMAÇ VİRÜSÜN YAYILMA HIZINI DÜŞÜRMEK
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AMAÇ VİRÜSÜN YAYILMA HIZINI DÜŞÜRMEK

Pozitif oyuncunun yanı sıra bu isimler de karantina alınarak ilgili testler ivedilikle yapılacak. Böylece virüsün yayılma hızının mümkün olduğunca yavaşlatılması hedefleniyor.

13TEBASA GÖRE BULAŞMA RİSKİ KALMAYACAK
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TEBAS'A GÖRE BULAŞMA RİSKİ KALMAYACAK

La Liga Başkanı Javier Tebas, bu ve diğer önlemler sayesinde virüsün maçlar esnasında bulaşma riskinin sıfıra ineceğine inandığını söyledi.

14DİĞER KURALLAR NASIL
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DİĞER KURALLAR NASIL?

Protokolün diğer kuralları şu şekilde: Tüm oyuncular ve personel, stadyuma gelirken maske ve eldiven takmak zorunda olacak. Ayrıca futbolculara ısınma öncesinde ve sonrasında dezenfektan verilecek.

15STADA GİRERKEN ATEŞLER ÖLÇÜLECEK
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STADA GİRERKEN ATEŞLER ÖLÇÜLECEK

Maçlardan önce el sıkışma olmayacak, toplar dahil futbolcuların temas etme ihtimalinin bulunduğu tüm ekipmanlar düzenli olarak dezenfekte edilecek, stada giriş esnasında oyuncu ve antrenörlerin ateşleri ölçülecek.

16BASIN TOPLANTISI DEĞİL VİDEO KONFERANS
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BASIN TOPLANTISI DEĞİL VİDEO KONFERANS

Maç sonu basın toplantılarında futbolcular sosyal mesafe kuralına uyacak, antrenörlerin basın toplantısı ise video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

17LİG 12 HAZİRANDA BAŞLIYOR
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LİG 12 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Lig yönetimi, söz konusu protokolü La Liga ve La Liga 2 yönetimlerine Mayıs ayı başında iletti. Maçların 12 Haziran'da oynanması bekleniyor.

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