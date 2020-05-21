Corona savaşında devrim! Video Temas Sistemi...

Corona virüsün zayıf yönlerini tespit eden Demogorgon isimli süper bilgisayarın ardından yeni müjde...
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında rakamlar düşme eğilimine girmiş olsa da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
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VAKA SAYISI 5 MİLYONU GEÇTİ
Dünya genelinde aktif vaka sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 330 bine ulaştı. Virüsü yenen hasta sayısı ise 2 milyo gibi önemli bir eşiği geride bıraktı.
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İSPANYA'DA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SÜRÜYOR
Corona virüs pandemisini ağır şekilde geçiren Avrupa ülkeleri arasında bulunan İspanya, günlük yaşamı normale döndürmek ve salgını tamamen durdurmak için çözüm arayışlarını sürdürüyor.
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EN FAZLA CAN KAYBI YAŞANAN 4. AVRUPA ÜLKESİ
Ülkede bugüne dek 279 bin 524 vaka görülürken, 27 bin 888 hasta yaşamını yitirdi. 196 bin 958 kişinin virüsü yendiği İspanya, Avrupa'da en fazla can kaybı yaşayan 4. ülke konumunda.
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SÜPER BİLGİSAYARIN ARDINDAN YENİ TEKNOLOJİ
Geçtiğimiz günlerde La Liga maçlarının korsan yayınlarını ve telif hakkı ihlallerini tespit etmek için kullanılan 'süper bilgisayarı' corona virüsü karşı kullanmaya başlayan İspanyollar, şimdi de yeni bir teknoloji geliştirdi.
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DEMOGORGON BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ
İspanyol bilim adamlarının Stranger Things dizisinden alıntı yaparak Demogorgon lakabını taktıkları bilgisayar, daha önce erken kanser tanısı çalışmalarında kullanılmıştı.
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KAPASİTESİ NORMAL BİLGİSAYARIN 4 KATI
Normal bir bilgisayar boyutunda olan ancak veri işleme hızı ve işlem kapasitesi 4 bin bilgisayar gücünde olan Demogorgon, COVID 19'u moleküler boyutta inceleyebiliyor ve virüsün sahip olduğu proteinleri ayrıştırarak en etkili tedavi yöntemini belirlemede rol gösteriyor.
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CORONA VİRÜSÜN EN ZAYIF ANINI BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR
Corona virüsün fonksiyonlarını ve atomlarının hareketlerini işleyen süper bilgisayar, COVID 19'un insan hücrelerine nasıl tutunduğuna kadarki yolcuğunu kaydederek bir harita çıkarıyor ve tedavi karşısında en zayıf anını belirlemeye çalışıyor.
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YENİ TEKNOLOJİ: VİDEO TEMAS SİSTEMİ
İspanyolların Demogorgon'dan sonraki hamlesi Video Temas Sistemi oldu. La Liga yönetimi, temaslı bir spor olan futbolun ülkede ikinci bir dalgaya sebebiyet vermemesi için bu sistemi geliştirdi.
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REUTERS DUYURDU
Lig yönetimi tarafından geliştirilen protokole göre; maçlardan sonra yapılan testlerde herhangi bir futbolcunun sonucunun pozitif çıkması durumunda Video Temas Sistemi'ne başvurulacak.
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TEK TEK İNCELENECEK
Oyuncu derhal karantinaya alınacak ve VTS aracılığıyla maç içerisinde 5 dakikadan uzun süre temas ettiği diğer tüm oyuncu, teknik ekip ve hakemler belirlenecek. Ayrıca pozitif oyuncunun, kimle, kaç kez temas ettiği de belirlenecek.
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AMAÇ VİRÜSÜN YAYILMA HIZINI DÜŞÜRMEK
Pozitif oyuncunun yanı sıra bu isimler de karantina alınarak ilgili testler ivedilikle yapılacak. Böylece virüsün yayılma hızının mümkün olduğunca yavaşlatılması hedefleniyor.
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TEBAS'A GÖRE BULAŞMA RİSKİ KALMAYACAK
La Liga Başkanı Javier Tebas, bu ve diğer önlemler sayesinde virüsün maçlar esnasında bulaşma riskinin sıfıra ineceğine inandığını söyledi.
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DİĞER KURALLAR NASIL?
Protokolün diğer kuralları şu şekilde: Tüm oyuncular ve personel, stadyuma gelirken maske ve eldiven takmak zorunda olacak. Ayrıca futbolculara ısınma öncesinde ve sonrasında dezenfektan verilecek.
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STADA GİRERKEN ATEŞLER ÖLÇÜLECEK
Maçlardan önce el sıkışma olmayacak, toplar dahil futbolcuların temas etme ihtimalinin bulunduğu tüm ekipmanlar düzenli olarak dezenfekte edilecek, stada giriş esnasında oyuncu ve antrenörlerin ateşleri ölçülecek.
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BASIN TOPLANTISI DEĞİL VİDEO KONFERANS
Maç sonu basın toplantılarında futbolcular sosyal mesafe kuralına uyacak, antrenörlerin basın toplantısı ise video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.
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LİG 12 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
Lig yönetimi, söz konusu protokolü La Liga ve La Liga 2 yönetimlerine Mayıs ayı başında iletti. Maçların 12 Haziran'da oynanması bekleniyor.