Corona savaşında devrim! Video Temas Sistemi...

KAPASİTESİ NORMAL BİLGİSAYARIN 4 KATI Normal bir bilgisayar boyutunda olan ancak veri işleme hızı ve işlem kapasitesi 4 bin bilgisayar gücünde olan Demogorgon, COVID 19'u moleküler boyutta inceleyebiliyor ve virüsün sahip olduğu proteinleri ayrıştırarak en etkili tedavi yöntemini belirlemede rol gösteriyor.