Corona ile savaşta sevindiren gelişme! Süper bilgisayar ile tedavide yeni umut...
Günler sonra güzel haber geldi! COVID-19 tedavisinde yeni bir süreç başlayacak...
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Spor Arena Dış Haberler | Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
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Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 700 bine yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 184 bini aştı. 723 bin 196 kişi de iyileşmeyi başardı.
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Corona virüsü salgınını en ağır geçiren ülkelerden biri de İspanya. Şimdiye dek 208 bin 389 vakanın tespit edildiği İspanya, Amerika'nın ardından en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke konumunda.
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İspanya salgını ağır geçiriyor
21 bin 717 kişinin yaşamını yitirdiği İspanya ayrıca, Amerika ve İtalya'nın ardından en fazla can kaybının yaşandığı üçüncü ülke olarak gözüküyor.
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Tablonun bu kadar vahim olmasının ardından tüm ülkede adeta seferberlik ilan edildi ve salgının sona erme sürecini hızlandırabilecek çözümler üzerinde çalışmalar başladı.
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Süper Bilgisayar devrede
Bu çalışmalar kapsamında hiç beklenmedik bir kurumda oldukça umut verici bir gelişme yaşandı. Corona virüsüyle mücadelede artık bir "Süper Bilgisayar" devrede.
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Corona virüsü salgını sebebiyle liglerin askıya alındığı İspanya'da La Liga yönetimi, kurum bünyesine bulunan süper bilgisayarın artık salgın için kullanılmasına karar verdi.
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Korsan yayın ve telif hakkı ihlallerinin tespitinde kullanılıyordu
Liglerin oynandığı dönemde korsan yayın ve telif haklarını ihlal eden içeriklerin tespiti için kullanılan süper bilgisayar, artık corona virüse karşı kullanılacak.
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Ekipte yer alanların, dünyaca ünlü dizi Stranger Things dizisinden alıntı yaparak Demogorgon lakabını taktıkları bilgisayar, sağlık alanında ilk kez kullanılmayacak.
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Kanser çalışmalarında kullanılmıştı
Normal bir bilgisayar boyutunda olan ancak veri işleme hızı ve işlem kapasitesi 4 bin bilgisayar gücünde olan Demogorgon daha önce de kanser tanısında kullanılmıştı.
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Veri işleme hızı sebebiyle ihtiyaç olması halinde medikal araştırmalarda zaman zaman başvurulan bu süper bilgisayar, corona virüsle mücadelede nasıl bir rol üstlenecek?
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Moleküler boyutta inceleme yapacak
COVID 19'u moleküler boyutta inceleyecek olan bilgisayar, virüsün sahip olduğu proteinleri ayrıştıracak ve en etkili tedavi yöntemini belirlemede rol gösterecek.
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En etkili tedaviyi belirleyecek
Corona virüsün fonksiyonlarını ve atomlarının hareketlerini işleyecek olan süper bilgisayar, COVID 19'un insan hücrelerine nasıl tutunduğuna kadarki yolcuğunu kaydederek bir harita çıkaracak ve tedavi karşısında en zayıf anını belirleyecek.
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Bowman'dan "harika" yorumu
Süper bilgisayarın corona virüsle mücadeleye katacağı farklılığı anlatan Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Moleküler Biyofizik Bölümü'nden Doç. Dr. Gregory Bowman, harika ilerleme kaydettiklerini duyurdu.
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Gregory Bowman, "Tedavileri daha etkili hale getirmek için eliminzden gelenin en iyisini yapıyoruz. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağına ya da zaman çizelgesine dair bir garanti veremeyiz ancak harika bir ilerleme kaydettik." dedi.
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Süper Bilgisayar ne için kullanılıyordu?
La Liga yönetimi, bahsi geçen süper bilgisayarı korsan yayınları ve telif haklarını tespit etmek için kullanıyor.
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La Liga Dijital İçerik Güvenlik Müdürü Emilio Fernandez, "Bu bilgisayar, pazartesiden pazara kadar dünya genelinde kullanılan içeriklerimizi tarıyor. İnanılmaz bir veri işleme kapasitesine sahip."
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"Bunu başka hiçbir bilgisayar yapamaz. Bu bilgisayar sayesinde içeriklerimizin korsan yayınlanıp yayınlanmadığı ya da telif hakkı ihlali yapılıp yapılmadığını tespit edebiliyoruz."
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"Normal bir bilgisayar boyutunda ancak veri işleme hızı ve işlem kapasitesi 4 bin bilgisayar gücünde..."