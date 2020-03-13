Copa Libertadores'te tarihe geçen olaylı maç!

Spor Arena Dış Haber | Copa Libertadores 5. Grupta iki Brezilya takımı arasında oynanan maçın sonunda büyük olaylar çıktı. Kırmızı kart rekoru kırıldı!Gremio ile Internacional, Copa Libertadores 5. Grup 2. maçında karşı karşıya geldi.Porto Alegre'de bulunan Gremio Arena'da oynanan maçın son dakikalarına golsüz eşitlikle girilirken iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.88. dakikada başlayan gerginlikte Gremio'dan Pepe ve Luciano, Internacional'den Edenilson ve Moises kırmızı kart gördü.Tam olaylar sakinleşti derken 90+5'te bir gerginlik daha çıktı ve Gremio'dan Caio Henrique ve Paulo Miranda, Internacional'den ise Cuesta ve Brune Praxedes kırmızı kart gördü.Maç 15 dakika uzadı ve 0-0 eşitlikle sonuçlandı.Maç sonunda Gremio'dan Pepe, Luciano, Caio Henrique, Paulo Miranda; Internacional'den ise Edenilson, Moises, Cuesta ve Brune Praxedes kırmızı kart görmüş oldu.Toplam 8 kırmızı kart çıkan Gremio-Internacional maçı, Copa Libertadores tarihinde en çok kırmızı kart çıkan 2. maç oldu.1979 yılında Boca Juniors ile Sporting Cristal arasında oynanan maçta toplam 19 kırmızı kart çıkmıştı.