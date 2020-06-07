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Haber Giriş: 07 Haziran 2020 - 12:53,

Conor McGregor yine emekli oldu! Elif Aksu detayı...

Karma dövüş sanatlarının ünlü ismi Conor McGregor emekli olduğunu açıklarken, Elif Aksu detayı bir kez daha akıllara geldi.

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İrlandalı karma dövüş sanatları (UFC) sporcusu Conor McGregor, üçüncü defa emekliye ayrıldığını duyurdu.

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31 yaşındaki McGregor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dövüşten emekli olmaya karar verdim. Muhteşem anılar için hepinize teşekkür ediyorum. Ne yolculuk oldu ama" ifadelerini kullandı.

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İrlandalı dövüşçü, 2016 ve 2019 yıllarında da emekli olduğunu açıklamış ancak daha sonra spora geri dönmüştü.

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Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor'un Cage Warriors ve UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonlarında şampiyonlukları bulunuyor. 2018'deki hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov'a yenilen McGregor, son olarak ocak ayında "kovboy" lakaplı ABD'li dövüşçü Donald Cerrone'yi 40 saniyede mağlup etmişti.

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Conor McGregor'ın adı geçtiğimiz günlerde Elif Aksu ile anılmış ve magazin dünyası bu birlikteliği konuşmuştu...

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Paris Saint-Germain'de (PSG) top koşturan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 27. yaş günü partisine katılıp Brezilyalı yıldızla el ele görüntülenen Elif Aksu, bir anda gündemin ilk sıralarına yerleşti.

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İkilinin el ele fotoğraf vermesi dikkatlerden kaçmamış, görüntü sosyal medyada olay oldu. Hatta Fransız ve İngiliz medyası, Elif ile Neymar'ın aşk yaşadığına dikkat çekmişti.

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Daha sonra ise başta Romanya basını olmak üzere Hollanda ve İtalyan medyası, Elif Aksu'nun İrlandalı dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'la birlikte olduğunu iddia etti..

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Yaklaşık 1 aydır McGregor'ın Londra'nın kuzeyindeki evinde yaşayan Aksu'nun çok mutlu olduğu ifade edildi.

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Conor McGregor da 9 yıl aşk yaşadığı Rita Ora'dan ayrıldıktan sonra çok mutsuz bir dönem geçirdiğini söylemişti. Hatta birçok mücadeleyi kaybetmesinin nedeni de aşk acısı gösterilmişti.

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McGregor'un emekliye ayrılma kararının Elif Aksu ile birlikte olduğu döneme denk gelmesi kafalarda soru işaretleri yarattı.

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