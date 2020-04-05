Conor McGregor, corona virüs (koronavirüs) için Çin'i suçladı! 'İnsanlık dışı...'

Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs, dünya genelinde 1 milyon 200 bin kişiye bulaşmış durumda. Virüsün başladığı Çin'de ise vaka sayısı neredeyse durma noktasına geldi. Çin, ülkeye girişleri de kapatırken dünya genelinde eleştiri oklarından da nasibini aldı. Son olarak İrlandalı karma dövüş sanatçısı ve boksör Conor McGregor, Çin'i eleştirenler arasına katıldı.Eski UFC tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu Conor McGregor ise salgın hakkında açıklamalarda bulundu ve Çin hakkında flaş sözler kullanıp şöyle konuştu;Çin'in yaptığı insanlık dışı bir davranış. Sadece virüsü tüm dünyaya yaymakla kalmadı, tüm ürünlerin fiyatlarını da arttırdı. Maskeler, eldivenler, oksijen tüpleri, testler neredeyse her şeyin fiyatlarını arttırdılar. Hem de verdikleri ürünler doğru düzgün çalışmıyor bile! Çin'in bu davranışı barbarlıktır. Bir de teşekkür mü istiyorlar? O teşekkürü geri alsınlar, barbarca davranışlara ihtiyacımız yok. Ortada bir pandemi salgın var ve Çin hala bundan yararlanmaya çalışıyor. İnsanlık suçu işliyorlar!Conor McGregor, ülkesi İrlanda'ya da birlik olma çağrısında bulundu. İrlanda'da 4604 corona virüs vakası bulunurken 137 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.