Comolli 4 ismin biletini kesti!

Yeni sezon öncesinde güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi beklenen isimler için karar verildi.
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Yeni sezon öncesinde güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi beklenen isimler için karar verildi.
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, bir yandan hoca sorununu çözmek için uğraşırken, diğer yandan da forma şansı bulamayan yabancıların kulübe gelir getirerek elden çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta içinde Fernandao'yu 3 milyon dolar karşılığında Suudi Arabistan'a göndermişti.
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4 İSİM TOPUN AĞZINDA
Takımdan gönderilmesi düşünülen isimler arasında sözleşmesi 2020 yılında bitecek Valbuena...
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Kameni
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Ve kontratı 2019'da sona erecek Skrtel yer alıyor.
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Isla
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Fransız futbol adamı, teknik direktörün belirlenmesinin ardından tüm yabancı oyuncularla bir araya gelecek ve düşüncelerini soracak.