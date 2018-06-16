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HaberlerEkonomi HaberleriComolli 4 ismin biletini kesti!
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Ekonomi
Kaynak: Haber7 / Fotoğraflar: Arşiv
Haber Giriş: 16 Haziran 2018 - 12:27,

Comolli 4 ismin biletini kesti!

Yeni sezon öncesinde güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi beklenen isimler için karar verildi.

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Yeni sezon öncesinde güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi beklenen isimler için karar verildi.

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, bir yandan hoca sorununu çözmek için uğraşırken, diğer yandan da forma şansı bulamayan yabancıların kulübe gelir getirerek elden çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta içinde Fernandao'yu 3 milyon dolar karşılığında Suudi Arabistan'a göndermişti.

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4 İSİM TOPUN AĞZINDA

Takımdan gönderilmesi düşünülen isimler arasında sözleşmesi 2020 yılında bitecek Valbuena...

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Kameni

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Ve kontratı 2019'da sona erecek Skrtel yer alıyor.

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Isla

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Fransız futbol adamı, teknik direktörün belirlenmesinin ardından tüm yabancı oyuncularla bir araya gelecek ve düşüncelerini soracak.

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