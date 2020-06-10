Colin Kazım'dan ırkçılık itirafı: 'Türkiye dönüşü İngiltere'de beni yere yatırdılar ve...'

'YERE YATIRIM, SÖZ HAKKI TANIMADILAR' Bir keresinde Türkiye ile EURO 2008'e katıldıktan sonra İngiltere'de kelepçelenip yere yatırıldım. Ne için? Hoş bir arabayı biraz hızlı sürdüm diye mi? Hiçbir söz hakkı tanımadılar, sadece beni yere yatırdılar. Tıpkı Floyd'a yaptıkları gibi... Tabii ki hapse atamadılar çünkü hiçbir suçum yoktu.