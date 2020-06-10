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GeriFutbol Colin Kazım'dan ırkçılık itirafı: 'Türkiye dönüşü İngiltere'de beni yere yatırdılar ve...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 10:51,

Colin Kazım'dan ırkçılık itirafı: 'Türkiye dönüşü İngiltere'de beni yere yatırdılar ve...'

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen, uzun yıllar A Milli Takım forması için ter döken Colin Kazım Richards, İngiliz basınına özel açıklamalarda bulundu.

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A Milli Takım'ın eski futbolcularından olan ve kariyerini şu anda Meksika'nın Pachuca takımında sürdüren Colin Kazım Richards, İngiliz basınına ırkçılık sorunu hakkında konuştu.

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Colin Kazım, George Floyd'un öldürülmesinin ardından futbolcuların destek mesajları karşısında etkilendiğini belirtirken Milli Takım sonrası başına gelen ırkçı saldırıyı da anlattı.

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Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor formaları giyen Kazım, verdiği röportajda şu sözleri kullandı;

4HER DAKİKA MÜCADELE ETMELİYİZ
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'HER DAKİKA MÜCADELE ETMELİYİZ'

Geçtiğimiz hafta içinde futbolcuların ırkçılık karşıtı hareketlerini ve sözlerini izledim. Çok hoşuma gitti. Aslında bu sorunla her an, her dakika mücadele etmeliyiz. Irkçılık çok büyük bir sorun.

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Eğer George Floyd için adalet istemiyorsanız o zaman siz de büyük bir sorun var demektir.

6ANNEM TÜRK, EŞİM BREZİLYALI
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'ANNEM TÜRK, EŞİM BREZİLYALI'

Benim aile genlerim çok karışık. Babam Antigua vatandaşı ve İrlanda kökenleri var. Annem ise Türk ve İngiltere'de eğitim aldı. Eşim Brezilyalı, üç çocuğum da yarı Brezilyalı. 4 dil biliyorum. 15 kulüpte, 10 farklı ülkede oynayıp 10 şampiyonluk kazandım. Beni tanıyanlar kökenlerim ile ne kadar gurur duyduğumu bilir.

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Kariyerimde birçok kez ırkçılığa uğradım. Saha içinde, saha dışında hep bununla mücadele ettim.

8YERE YATIRIM, SÖZ HAKKI TANIMADILAR
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'YERE YATIRIM, SÖZ HAKKI TANIMADILAR'

Bir keresinde Türkiye ile EURO 2008'e katıldıktan sonra İngiltere'de kelepçelenip yere yatırıldım. Ne için? Hoş bir arabayı biraz hızlı sürdüm diye mi? Hiçbir söz hakkı tanımadılar, sadece beni yere yatırdılar. Tıpkı Floyd'a yaptıkları gibi... Tabii ki hapse atamadılar çünkü hiçbir suçum yoktu.

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Şimdi geriye dönüp bakıyorum da eğer her şeye karşı sessiz olup uslu bir çocuk olsaydım İngiltere'de daha çok saygı görür müydüm? Büyük ihtimalle. Geriye dönüp bunu yapmak ister miyim? Asla.

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Sırf ten rengin değişik diye farklı davranılmak mı? Neden insanlar bunu yapıyor? Ten rengi önemli değil, önemli olan iyi veya kötü insan olduğundur.

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Ben iyi bir insan olduğuma inandığım için gurur duyuyorum.

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