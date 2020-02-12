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Futbol
Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 13:39, /

Çocuğunun babasının ünlü futbolcu olduğunu açıkladı

Hamile olan ünlü model çocuğunun babasının yıldız futbolcu olduğunu açıkladı.

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Model Lauryn Goodman, çocuğunun babasının İngiliz futbolcu Kyle Walker olduğunu açıkladı.

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Goodman, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada çocuğunun babasının geçen yaz kısa bir ilişki yaşadığı Manchester City forması giyen Kyle Walker olduğunu söyledi.

3BİNLERCE MESAJ ALDIM, TACİZE UĞRADIM

"BİNLERCE MESAJ ALDIM, TACİZE UĞRADIM"

Nisan ayında çocuğunun dünyaya geleceğini söyleyen Goodman, hamile olduktan sonra çocuğunun babasının kim olduğu hakkında binlerce mesaj aldığını ve tacize uğradığını belirtti.

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Bebeğin babasının kim olduğu hakkında asılsız dedikodular çıktıktan sonra, insanların kendisine hakaret ettiklerini belirten güzel model, bu nedenle bebeğin babasının kim olduğunu açıklamak zorunda kaldığını söyledi.

5KISA SÜRELİ BİR İLİŞKİ YAŞADIK

"KISA SÜRELİ BİR İLİŞKİ YAŞADIK"

Hamileliği hakkında bir daha yorum yapmayacağını söyleyen Goodman, geçen yaz kendisinin ve Walker'in sevgililerinden ayrıldıktan sonra kısa süreli bir ilişki yaşadıklarını ve bu kısa ilişki sırasında Walker'den hamile kaldığını belirtti.

63 ÇOCUĞU DAHA VAR

3 ÇOCUĞU DAHA VAR

İngiltere Milli Takımı forması da giyen Kyle Walker'ın, daha önce birlikte olduğu Annie Kilner'dan 3 çocuğu daha bulunuyor.

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29 yaşındaki Kayle Walker 3 sezondur Manchester City forması giyiyor.

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Sağ bekte görev yapan İngiliz futbolcunun piyasa değeri 50 milyon euro. (Fanatik)

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