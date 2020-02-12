Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 13:39,
Çocuğunun babasının ünlü futbolcu olduğunu açıkladı
Hamile olan ünlü model çocuğunun babasının yıldız futbolcu olduğunu açıkladı.
"BİNLERCE MESAJ ALDIM, TACİZE UĞRADIM"
Nisan ayında çocuğunun dünyaya geleceğini söyleyen Goodman, hamile olduktan sonra çocuğunun babasının kim olduğu hakkında binlerce mesaj aldığını ve tacize uğradığını belirtti.
"KISA SÜRELİ BİR İLİŞKİ YAŞADIK"
Hamileliği hakkında bir daha yorum yapmayacağını söyleyen Goodman, geçen yaz kendisinin ve Walker'in sevgililerinden ayrıldıktan sonra kısa süreli bir ilişki yaşadıklarını ve bu kısa ilişki sırasında Walker'den hamile kaldığını belirtti.
9