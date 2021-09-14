Çılgın kostümler geceye damga vurdu! Onları hiç böyle görmediniz... (Spor dünyası MET Gala 2021'de)

MET Gala 2021'e spor dünyası damgası Moda dünyasının en çılgın gecesi New York'ta gerçekleştirdi. Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021'de dünyaca ünlü yıldızların birbirinden şık, ilginç ve dikkat çekici kostümleri görücüye çıktı. Amerika'da: Bir Moda Sözlüğü" temasıyla düzenlenen galaya damga vuran sporcuları ve kıyafetlerini sizler için derledik.