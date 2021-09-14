Çılgın kostümler geceye damga vurdu! Onları hiç böyle görmediniz... (Spor dünyası MET Gala 2021'de)
New York'ta Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021'de spor dünyasının tanınmış isimlerinin çılgın kıyafetleri geceye damga vurdu.
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1
MET Gala 2021'e spor dünyası damgası
Moda dünyasının en çılgın gecesi New York'ta gerçekleştirdi. Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021'de dünyaca ünlü yıldızların birbirinden şık, ilginç ve dikkat çekici kostümleri görücüye çıktı. Amerika'da: Bir Moda Sözlüğü" temasıyla düzenlenen galaya damga vuran sporcuları ve kıyafetlerini sizler için derledik.
2
Simon Biles
Olimpiyat rekortmeni Amerikalı kadın jimnastikçi.
3
Emma Raducanu
Son ABD Açık Şampiyonu İngiliz profesyonel bir tenis oyuncusu.
4
Nia Dennis
Emekli Amerikan kolej artistik jimnastikçi.
5
Maria Sharapova
Bir dönem kadınlarda dünya 1 numarası olan Rus tenisçi.
6
Venus Williams
Serena Williams'ın ablası, Amerikalı efsane tenisçi.
7
Naomi Osaka
2018'de ABD Açık şampiyonu olan Japon tenisçi.
8
Serena Williams
Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi kadın tenisçisi.
9
Megan Rapinoe
ABD kadın milli takımının kaptanı, aktivist.
10
Sunisa Lee
Olimpiyat madalyası sahibi Amerikalı artistik jimnastikçi.
11
Stephen Curry
NBA takımlarından Golden State Warriors'ın şampiyon oyun kurucusu.
12
Lewis Hamilton
Tüm zamanların en iyileri arasında gösterilen Formula 1 pilotu, Mercedes adına yarışıyor.
13
Allyson Felix
Amerikalı kısa mesafe koşucusu.
14
Felix Auger-Aliassime
Kanadalı profesyonel tenis oyuncusu. Tenis Profesyonelleri Derneği tarafından ilk 20'de yer alan en genç ikinci oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.
15
Leylah Fernandez
Kanadalı profesyonel bir tenis oyuncusu. İlk WTA Tour teklerde şampiyonluğunu 2021 Monterrey Open'da kazanmıştı, bu yıl ABD Açık finalinde Emma Raducanu'ya yenildi.
16
Noah Lyles
Sprintlerde uzmanlaşmış Amerikalı bir profesyonel atletizm sporcusu.
17
Russell Westbrook
NBA takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen oyun kurucu.
18
Sloane Stephens
Amerikalı profesyonel tenis oyuncusu. Tek Kadınlar sıralamasında 21 Ekim 2013 tarihinde 11. sırada yer alarak kariyerinin en yüksek derecesine ulaşmıştı.