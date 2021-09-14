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Futbol
Haber Giriş: 14 Eylül 2021 - 10:30 | 

Çılgın kostümler geceye damga vurdu! Onları hiç böyle görmediniz... (Spor dünyası MET Gala 2021'de)

New York'ta Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021'de spor dünyasının tanınmış isimlerinin çılgın kıyafetleri geceye damga vurdu.

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1MET Gala 2021e spor dünyası damgası

MET Gala 2021'e spor dünyası damgası

Moda dünyasının en çılgın gecesi New York'ta gerçekleştirdi. Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021'de dünyaca ünlü yıldızların birbirinden şık, ilginç ve dikkat çekici kostümleri görücüye çıktı. Amerika'da: Bir Moda Sözlüğü" temasıyla düzenlenen galaya damga vuran sporcuları ve kıyafetlerini sizler için derledik.

2Simon Biles

Simon Biles

Olimpiyat rekortmeni Amerikalı kadın jimnastikçi.

3Emma Raducanu

Emma Raducanu

Son ABD Açık Şampiyonu İngiliz profesyonel bir tenis oyuncusu.

4Nia Dennis

Nia Dennis

Emekli Amerikan kolej artistik jimnastikçi.

5Maria Sharapova

Maria Sharapova

Bir dönem kadınlarda dünya 1 numarası olan Rus tenisçi.

6Venus Williams

Venus Williams

Serena Williams'ın ablası, Amerikalı efsane tenisçi.

7Naomi Osaka

Naomi Osaka

2018'de ABD Açık şampiyonu olan Japon tenisçi.

8Serena Williams

Serena Williams

Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi kadın tenisçisi.

9Megan Rapinoe

Megan Rapinoe

ABD kadın milli takımının kaptanı, aktivist.

10Sunisa Lee

Sunisa Lee

Olimpiyat madalyası sahibi Amerikalı artistik jimnastikçi.

11Stephen Curry

Stephen Curry

NBA takımlarından Golden State Warriors'ın şampiyon oyun kurucusu.

12Lewis Hamilton

Lewis Hamilton

Tüm zamanların en iyileri arasında gösterilen Formula 1 pilotu, Mercedes adına yarışıyor.

13Allyson Felix

Allyson Felix

Amerikalı kısa mesafe koşucusu.

14Felix Auger-Aliassime

Felix Auger-Aliassime

Kanadalı profesyonel tenis oyuncusu. Tenis Profesyonelleri Derneği tarafından ilk 20'de yer alan en genç ikinci oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.

15Leylah Fernandez

Leylah Fernandez

Kanadalı profesyonel bir tenis oyuncusu. İlk WTA Tour teklerde şampiyonluğunu 2021 Monterrey Open'da kazanmıştı, bu yıl ABD Açık finalinde Emma Raducanu'ya yenildi.

16Noah Lyles

Noah Lyles

Sprintlerde uzmanlaşmış Amerikalı bir profesyonel atletizm sporcusu.

17Russell Westbrook

Russell Westbrook

NBA takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen oyun kurucu.

18Sloane Stephens

Sloane Stephens

Amerikalı profesyonel tenis oyuncusu. Tek Kadınlar sıralamasında 21 Ekim 2013 tarihinde 11. sırada yer alarak kariyerinin en yüksek derecesine ulaşmıştı.

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