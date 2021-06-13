Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Kalp krizi geçiren Christian Eriksen'in son durumu
Kalp krizi geçiren Christian Eriksen'in son durumu başta taraftarları olmak üzere tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor. Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in fenalaşması Danimarka-Finlandiya maçına damga vurdu. Danimarkalı orta saha oyuncusu Eriksen'in fenalaşması, karşılaşmanın önüne geçti. Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada aniden yere yığıldı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekibi, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı. EURO 2020'de oynanan Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşan Christian Eriksen için resmi açıklama geldi. Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Kalp krizi geçiren Christian Eriksen'in son durumu
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İtalya ekibi Inter'in orta saha oyuncusu Christian Eriksen, EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığıldı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulundu. UEFA'dan yapılan açıklamada, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında aniden yere yığılan Eriksen'in, hastaneye götürüldüğü bilgisi verildi.
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Uzun süren müdahalenin ardından Eriksen sedye ile tüm futbolcular ve teknik ekibin eşliğinde soyunma odasına götürüldü ve sonrasında durumunun iyi olduğu açıklandı.
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Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşan Christian Eriksen'e ilk müdahale saha içinde yapılırken gözyaşlarına boğulan eşini Kjaer sakinleştirdi.
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Serie A takımı Inter Milan'da forma giyen Danimarkalı futbolcudur. Danimarka millî futbol takımı ile ilk maçına Mart 2010'da çıkan Eriksen, 2010 FIFA Dünya Kupası'na katılan en genç futbolcu olmuştur. Danimarka 17 yaş altı millî takımına Temmuz 2007'de çağrılan Eriksen,ve 31 Temmuz'da millî formayı ilk kez giydi. 2008 yılında 16 maçta 9 gol atınca, Danimarka'da Yılın Futbolcusu ödülünün U-17 kategorisinde kazandı .Eriksen ayrıca, 2008 Danimarka'da Yılın Genç Yeteneği ödülüne aday gösterilen dört futbolcudan biri olsa da, ödülü kazanan Mathias Jørgensen oldu. Şubat 2009'a kadar 17 yaş altı millî takımında 27 kez forma giyen Eriksen, ayrıca Danimarka 18 yaş altı millî takımında da 8 maça çıktı.
Danimarka millî futbol takımının ilk kez Şubat 2010'da kadroya çağırdığı Eriksen,illî futbol takımının formasını ilk kez, 18. doğum gününden yalnızca birkaç hafta sonra, 3 Mart 2010'da Avusturya ile yapılan hazırlık maçında giydi. Böylece, Harald Nielsen ve Michael Laudrup'tan sonra ülkesi için oynayan üçüncü en genç futbolcu oldu. 28 Mayıs 2010'da teknik direktör Morten Olsen tarafından ilan edilen 23 kişilik 2010 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınan Eriksen, Japonya ve Hollanda ile oynanan grup maçlarında forma giyerek turnuvanın en genç oyuncusu oldu.