Cengiz Semercioğlu: Fenerbahçe'nin gollerinin önü kesiliyor

F.BAHÇE'NİN GOLLERİNİN ÖNÜ KESİLİYOR 2- Tamam gol kısırlığı var, tamam Fenerbahçe’nin aralık sonu Beşiktaş maçından bu yana 3 gol bulabildiği maç yok ama attığı ya da atabileceği gollerin de önü kesiliyor. Bir Galatasaraylı olarak bunu ben bile söylüyorum. Bu yüzden Fenerbahçe seyircisi isyanlarda zaten. Bu yüzden teknik direktör Ersun Yanal “adalet ve eşitlik istiyoruz” diyor. Oyunu yükseliyor, bu hafta Ankaragücü’nden sonra Kadıköy’deki Galatasaray maçına moralli çıkacaklarını tahmin ediyorum.