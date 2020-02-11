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GeriFutbol Cengiz Semercioğlu: Fenerbahçe'nin gollerinin önü kesiliyor
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Futbol
Haber Giriş: 11 Şubat 2020 - 10:06, /

Cengiz Semercioğlu: Fenerbahçe'nin gollerinin önü kesiliyor

Galatasaraylı kimliğiyle bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Fenerbahçe gündemine dair çarpıcı tespitlerde bulundu.

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Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Hürriyet Futbol Konseyi'nde Adil Demirçubuk'un sorularını yanıtladı ve çarpıcı yorumlarda bulundu.

2SORULAR

SORULAR

1- Süper Lig’de Fenerbahçe- Alanya ve Sivas-Başakşehir maçları beraberlikle bitti. 6 puanlık marjda 7 takım var. Bu tablo bize ne anlatıyor? Çekişme sezon sonuna dek sürer mi? Kopma olur mu?

3

2- Fenerbahçe, son 2 maçta 38 şut attı, 15 korner kullandı ama 2 gol bulabildi. İki maçta kritik 5 puan kaybetti. Fenerbahçe üstün oyununa mı sevinmeli, gol kısırlığına mı üzülmeli?

4

3- Galatasaray, fikstür avantajını iyi kullandı, 5’te 5 yaptı. Şimdi önlerindeki 5 maçsa, Malatya, F.Bahçe, G.Birliği, Sivas ve Beşiktaş. G.Saray’ın çizgisi, önündeki 5 maçı da iyi geçirmek için yeterli mi?

5

4- Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’la iki zorlu karşılaşmada 2 umut verici galibiyet geldi. Zirveyle fark 6 puana düştü. Beşiktaş da artık sağlam bir şampiyonluk adayıdır diyebilir miyiz?

6

5- TrabzonSpor, Hüseyin Çimşir yönetiminde 6 resmi maçta 5 galibiyet aldı, bu müsabakaların 4’ünde gol yemedi ve toplam 17 gol attı. Çimşir bir şeyleri değiştirdi mi?

7

6- TFF Başkanı nihat Özdemir hakkındaki iddialara yanıt verdi ve “Hiçbir kulübe ayrıcalık yapılmıyor” vurgusu yaptı. Özdemir’in açıklamaları tatmin edici miydi yoksa soru işaretleri var mı?

8BEŞİKTAŞ DIŞ KULVARDAN KAFAYI UZATIR

BEŞİKTAŞ DIŞ KULVARDAN KAFAYI UZATIR

1- İlk yarının sonunda Sivasspor’un bu tempoyu sürdüremeyeceğini söylemiştim. Son 3 haftada 7 puan kaybetiler. Üstelik birinde 5 gol yiyerek. Alanya da kaldıramaz bu stresi. İçlerinde bu konuda en tecrübeli Başakşehir... Ancak onların da zirveyi son haftaya kadar kovalayacağını tahmin etmem. Yarış son haftaya kadar Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında sürer... Beşiktaş dış kulvardan kafayı uzatır.

9F.BAHÇENİN GOLLERİNİN ÖNÜ KESİLİYOR

F.BAHÇE'NİN GOLLERİNİN ÖNÜ KESİLİYOR

2- Tamam gol kısırlığı var, tamam Fenerbahçe’nin aralık sonu Beşiktaş maçından bu yana 3 gol bulabildiği maç yok ama attığı ya da atabileceği gollerin de önü kesiliyor. Bir Galatasaraylı olarak bunu ben bile söylüyorum. Bu yüzden Fenerbahçe seyircisi isyanlarda zaten. Bu yüzden teknik direktör Ersun Yanal “adalet ve eşitlik istiyoruz” diyor. Oyunu yükseliyor, bu hafta Ankaragücü’nden sonra Kadıköy’deki Galatasaray maçına moralli çıkacaklarını tahmin ediyorum.

10LALE DEVRİ SONA ERİYOR

LALE DEVRİ SONA ERİYOR

3- 6’da 6 da yapacaktır Galatasaray. Zaten ikinci yarıyla birlikte bu fikstür avantajını kullanamasaydı şampiyonluğun ‘s’sini bile konuşamazdı. Bu hafta da geçen hafta olduğu gibi şampiyonluk yarışındaki 4 rakibi birbiriyle oynayacak. Galatasaray böylece bir adım daha yaklaşacak zirveye. Peki ya sonra? Fenerbahçe maçıyla birlikte lale devri bitiyor. Kadıköy’den beraberlikle bile dönerse Galatasaray şampiyonluğun en güçlü adayıdır...

11BU 3 HAFTA BEŞİKTAŞIN KADERİNİ BELİRLER

BU 3 HAFTA BEŞİKTAŞ'IN KADERİNİ BELİRLER

4- Sergen Yalçın’ın her gittiği takıma yeni bir soluk ve heyecan getirdiği bilinen gerçek, kendi yuvası Beşiktaş’a mı getiremeyecek... Bu heyecan sürdürülebilir mi ona bakacağız. Sergen Yalçın ilk iki maçını kazanarak iyi başladı ama önümüzdeki 3 hafta boyunca medipol Başakşehir, aytemiz alanya deplasmanları ve Trabzonspor maçları var. Galatasaray’ın fikstürü zor diyoruz ama Sergen’in 3 haftasının da onlardan geri kalır yanı yok. Bu 3 hafta Beşiktaş’ın kaderini belirler.

12TRABZONSPOR LİGİN SONUNU GETİREBİLİR

TRABZONSPOR LİGİN SONUNU GETİREBİLİR

5- Benim sezon başında favorim Galatasaray ve Trabzonspor’du zaten. Trabzon rakiplerinin bu kadar puan kaybettiği dengeli bir sezonda aradan sıyrılabilirdi... Hala bu şansı var ama gereksiz polemiklerin ortasında kalarak oynadıkları futbolu, kazandıkları puanları tartışmalı hale getiriyorlar. Bundan en büyük zararı Trabzonspor görüyor. Maçların sonunu getiren Trabzonspor ligin de sonunu getirebilir...

13FUTBOLU YÖNETMEK ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEK DEMEKTİR

FUTBOLU YÖNETMEK ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEK DEMEKTİR

6- Türkiye'de futbolu yönetmek ateşten gömlek giymek demektir. Hangi dönem tartışılmadı ki bu meseleler? Ancak iş giderek kontrolden çıkmaya başladı. Kimsenin kimseye inancı kalmadı. Bırakın VAR hatalarını, hakem hatalarını her sezonun sonunda şampiyonun tartışıldığı bir lige doğru gidiyor Süper Lig... ‘Hiçbir kulübe ayrıcalık yapılmıyor’ sözü doğru değil. 4 büyük içinde kime az, kime çok ayrıcalık yapıldığı kavgasıdır süren. 4 büyüklerle diğer takımlara eşit olunduğu gibi sorun kalmayacak zaten.

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