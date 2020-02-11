Haber Giriş: 11 Şubat 2020 - 10:06,
Cengiz Semercioğlu: Fenerbahçe'nin gollerinin önü kesiliyor
Galatasaraylı kimliğiyle bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Fenerbahçe gündemine dair çarpıcı tespitlerde bulundu.
Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Hürriyet Futbol Konseyi'nde Adil Demirçubuk'un sorularını yanıtladı ve çarpıcı yorumlarda bulundu.
2- Fenerbahçe, son 2 maçta 38 şut attı, 15 korner kullandı ama 2 gol bulabildi. İki maçta kritik 5 puan kaybetti. Fenerbahçe üstün oyununa mı sevinmeli, gol kısırlığına mı üzülmeli?
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