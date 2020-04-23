Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından İngiltere'ye Prens Selman çağrısı!
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İngiltere'de başlattığı kriz büyüyerek devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den geldi.
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Spor Arena Dış Haber | Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İngiltere'de başlattığı kriz büyüyerek devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den geldi.
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almak istemesi İngiltere'de büyük yol açtığı krizin yankıları büyüyor.
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2 Ekim 2018'de İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Veliaht Prens'in görevlendirdiği Suudi Arabistan istihbarat görevlilerinin öldürdüğü ortaya çıkmıştı.
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Prens Selman'ın Newcastle United'ı satın almasıyla ilgili, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de konuştu ve Premier Lig yönetimine seslendi.
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İngiliz basınına konuşan Hatice Cengiz şunları söyledi:
"Birleşik Krallık otoriteleri ve Premier Lig, eski nişanlımın cinayetinden sorumlu olan Selman gibi birinin İngiltere spor camiasına girmesine izin vermemeli."
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"Böyle bir satın alma olayı, hem Birleşik Krallık'ın hem de Premier Lig'in itibarına büyük bir darbedir."
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"Birleşmiş Milletler, CIA ve uluslararası birçok ülke ve organizasyon, eski nişanlım Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinden Selman'ın sorumlu olduğunu ortaya koymuştur."
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"Selman'ın bu satın alımla yapmaya çalıştığı şey bozulan imajını düzeltmeye çalışmasıdır. Bu sizi aldatmasın."
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Veliaht Prens Selman'ın Premier Lig ekibi Newcastle United'ı 300 milyon pound karşılığı satın almak için anlaşmaya varması, Premier Lig'in uluslararası yayıncısı olan beIN SPORTS'u harekete geçirmişti.
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beIN SPORTS CEO'sundan Premier Lig'e mektup
Katar merkezli beIN SPORTS'un CEO'su Yousef Al-Obaidly, Premier Lig yönetimine ve 20 kulübe bir mektup yollayarak Newcastle United'ın Prens Selman liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na satılmasını engellemelerini istedi.
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Kulüplere yazdığı mektupta oldukça net ifadeler kullanan beIN SPORTS'un CEO'su Yousef Al-Obaidly, Suudi Arabistan'ın illegal yatırımları olduğunu ve bunun Premier Lig markasına ve yayınlarına zarar vereceğini savundu.
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Yousef Al-Obaidly'nin mektubunda şu ifadeler yer aldı
Premier Lig oluşumunun uzun süreli ortaklarından olarak bu kararı alırken çok dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarıyoruz. Dünyanın en büyük korsan yayın portalı olan beoutQ isimli platformun sahibi Suudi Arabistan. Bu şekilde birçok illegal kazanç yollarına giden bir oluşumu Premier Lig gibi bir markaya almanız bu markaya büyük zarar verecektir.
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beIN SPORTS olarak Premier Lig'in uluslararası yayınları için 3 yılda 500 milyon pound'dan fazla katkımız var. Bu denli önemli bir kararda bizim de görüşümüze önem verileceğini düşünüyoruz. Newcastle United gibi köklü bir kulübün kontrolünün, dünyada kendi vatandaşlarına yaptığı aksiyonlar ve maddi çıkar sağlamak için başvurduğu illegal yollarla nam salmış Suudi Arabistan hükümetine vermek, yakın, orta ve uzun vadede futbola ve Premier Lig markasına büyük zarar verebilir.
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Ancak, beoutQ gibi dünyada korsan yayıncılığın en büyük platformu haline gelen, yılda milyonlarca kişiye IPTV üyelikleri sağlayan bir oluşumun merkezinde olan Suudi Arabistan hükümetine değerli bir kulübün kontrolünü verirken bir kez daha düşünmenizi istiyoruz.