Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından İngiltere'ye Prens Selman çağrısı!

beIN SPORTS olarak Premier Lig'in uluslararası yayınları için 3 yılda 500 milyon pound'dan fazla katkımız var. Bu denli önemli bir kararda bizim de görüşümüze önem verileceğini düşünüyoruz. Newcastle United gibi köklü bir kulübün kontrolünün, dünyada kendi vatandaşlarına yaptığı aksiyonlar ve maddi çıkar sağlamak için başvurduğu illegal yollarla nam salmış Suudi Arabistan hükümetine vermek, yakın, orta ve uzun vadede futbola ve Premier Lig markasına büyük zarar verebilir.