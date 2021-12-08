Cemal Aydın kimdir, hastalığı neydi? Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın vefat etti

Cemal Aydın, MKE Ankaragücü'nün 1996-2008 yılları arasında onursal başkanlığını yaptı. Ayrıca Kulüpler Birliği'nin de Başkanlığı yaptı. Ankaragücü başkanlığını 10 yılı aşkın bir süre yaptığı için kulüp tüzüğü gereği onursal başkanlık unvanı verildi. 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etmişti.