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GeriSpor Cemal Aydın kimdir, hastalığı neydi? Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın vefat etti
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Spor Arena
Haber Giriş: 08 Aralık 2021 - 13:13 | 

Cemal Aydın kimdir, hastalığı neydi? Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın vefat etti

Ankaragücü Onursal Başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti. MKE Ankara Gücü’nün yanı sıra sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok isim Cemal Aydın için taziye mesajı paylaştı. 1996-2008 yılları arasında onursal başkanlığı üstelenen Cemal Aydın, 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etmişti. Peki, Cemal Azmi Aydın kimdir, hastalığı neydi?

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Geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede yoğun bakımda bulunan Kulüpler Birliği Vakfı ve MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın’dan kötü haber geldi. Cemal Azmi Aydın hayatını kaybetti.
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MKE Ankara Gücü’nün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada “Kulübümüzde uzun yıllar başkanlık yapmış olan Cemal Aydın'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.” Denildi.
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Cemal Aydın, MKE Ankaragücü'nün 1996-2008 yılları arasında onursal başkanlığını yaptı. Ayrıca Kulüpler Birliği'nin de Başkanlığı yaptı. Ankaragücü başkanlığını 10 yılı aşkın bir süre yaptığı için kulüp tüzüğü gereği onursal başkanlık unvanı verildi. 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etmişti.
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