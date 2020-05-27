Cedi Osman'ın takım arkadaşı 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı!
NBA'de Cedi Osman'ın Cleveland Cavaliers'ten takım arkadaşı Andre Drummond, gittiği bir restorantta verdiği bahşişle olay oldu.
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NBA'de milli oyuncumuz Cedi Osman'ın da formasını giydiği Cleveland Cavaliers'in pivotu Andre Drummond çok konuşulacak bir olaya imza attı.
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Drummond, ABD'de gittiği bir restorantta gelen hesabın yaklaşık 10 katını bahşiş olarak bıraktı.
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26 yaşındaki oyuncu, pazar günü gittiği bir restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı.
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Drummond’a servis yapan garson, fişi sosyal medya hesabından paylaştı.
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ABD'li garson, ''Bıraktığı bahşişi gördüğümde mutluluktan ağladım. İnsanların böylesine belirsiz zamanlarda gösterdikleri bu tarz nezaketler gerçekten harika.'' sözlerini kullandı.
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Diaz adlı garson, ''Corona virüs nedeniyle işlerimiz çok yavaş ilerliyor. Restorant ve çalışanlar çok zorlanıyor. Drummond'u önceden tanımıyordum. Bahşişi görünce gözüme inanamadım. 164 dolar için 1000 dolar bahşiş vermiş. Mutluluktan ağladım.'' şeklinde konuştu.
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Cavs oyuncusu için Diaz, ayrıca ''Böylesine zor günlerde bu hareketi asla unutmayacağım. Bu müthiş bir şey. Ona çok minnettarım...'' dedi.
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Bu olayın basına yansımasının ardından sosyal medyada Drummond hakkında övgü dolu sözler söylendi.
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2,11 boyundaki yıldız NBA'de kariyeri boyunca bu yıla kadar Detroit Pistons forması giyiyordu. Ancak bu sezon takasla Cleveland kadrosuna geçiş yaptı ve Cedi Osman ile takım arkadaşı oldu.