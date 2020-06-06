Donald Trump'a şok sözler!

Spor Arena Dış Haberler | ABD'nin Minnesota şehrinde George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesinin ardından tartışmalar devam ediyor.
2
Abone Ol
Yüzbinlerce insanın sokaklarda polisle çatıştığı ülkede şehirler yakılıp yıkıldı, polis araçları ateşe verilmişti.
3
Abone Ol
Binlerce insanın sokağa döküldüğü gösterilerde polis şiddeti her geçen gün artıyor. Beyaz Saray'a yürümek isteyenleri ise gizli servis durdurmuştu.
4
Abone Ol
ABD Başkanı Donald Trump ise "Eğer eyalet yönetimleri çağrıda bulunursa, ordumuz olayları durdurmak için göreve hazır ve istekli. Birliklerimiz hızlı bir şekilde oraya intikal edebilir" ifadelerini kullanmıştı.
5
Abone Ol
Trump'ın bu sözleri sonrası en sert tepki San Antonio Spurs ve ABD Milli Takımı başantrenörü Gregg Popovich'ten gelmişti.
6
Abone Ol
TRUMP'IN BEYNİ YOK
Tecrübeli koç, "Trump'ın beyni olsaydı, yüzde 99'u alaycı olsa bile, dışarı çıkıp insanları birleştirmek için bir şeyler söylerdi. Ama insanları bir araya getirmeyi umursamıyor.
7
Abone Ol
Ne yapılması gerektiği çok açık. Bir başkanın çıkıp 'Siyah hayatın önemli' olduğunu söylemesi gerekiyor. Sadece bu 3 kelimeyi söylesin. Ama yapmayacak ve yapamayacak" ifadelerini kullanmıştı.
8
Abone Ol
AR DAMARI ÇATLAMIŞ
Amerikalı futbolcu Michael Bradley ise "Bomboş bir başkanımız var. Trump'ın ar damarı çatlamış, onda ahlaka dair hiçbir şey göremiyorum. Trump'ın liderlik vasfı yok" demişti.
9
Abone Ol
DÜNYADAKİ EN KÖTÜ İNSANLARDAN BİRİ
ABD Milli Takımı'nın golcüsü Terrence Boyd da "Trump dünyadaki en kötü insanlardan biri. Ülkesini bölüyor ve Amerika’da işleri her geçen gün gün daha da kötü bir hale getiriyor. ABD’yi seviyorum ama Trump’ın ülkeyi getirdiği durumdan nefret ediyorum" şeklinde konuşmuştu.
10
Abone Ol
Donald Trump'a bir sert tepki de NBA'in yıldız ismi Carmelo Anthony'den geldi. Anthony, ABD Başkanı'nın kendi halkına savaç açtığını ifade etti.
11
Abone Ol
Yıldız isim açıklamasında "Trump, siyahi bir adamın öldürülmesini koruyup haklı göstererek Amerikan halkına savaş açtı.
12
Abone Ol
Amerika yok edildi, ateşe verildi ve Trump bizim için adalete izin vermek yerine her şeyi kaybetmeyi göze aldı" ifadelerini kullandı.