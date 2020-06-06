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Hürriyet
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Basketbol
Haber Giriş: 06 Haziran 2020 - 11:47,

Donald Trump'a şok sözler!

Tepkiler çığ gibi büyüyor...

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Spor Arena Dış Haberler | ABD'nin Minnesota şehrinde George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesinin ardından tartışmalar devam ediyor.

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Yüzbinlerce insanın sokaklarda polisle çatıştığı ülkede şehirler yakılıp yıkıldı, polis araçları ateşe verilmişti.

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Binlerce insanın sokağa döküldüğü gösterilerde polis şiddeti her geçen gün artıyor. Beyaz Saray'a yürümek isteyenleri ise gizli servis durdurmuştu.

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ABD Başkanı Donald Trump ise "Eğer eyalet yönetimleri çağrıda bulunursa, ordumuz olayları durdurmak için göreve hazır ve istekli. Birliklerimiz hızlı bir şekilde oraya intikal edebilir" ifadelerini kullanmıştı.

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Trump'ın bu sözleri sonrası en sert tepki San Antonio Spurs ve ABD Milli Takımı başantrenörü Gregg Popovich'ten gelmişti.

6TRUMPIN BEYNİ YOK
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TRUMP'IN BEYNİ YOK

Tecrübeli koç, "Trump'ın beyni olsaydı, yüzde 99'u alaycı olsa bile, dışarı çıkıp insanları birleştirmek için bir şeyler söylerdi. Ama insanları bir araya getirmeyi umursamıyor.

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Ne yapılması gerektiği çok açık. Bir başkanın çıkıp 'Siyah hayatın önemli' olduğunu söylemesi gerekiyor. Sadece bu 3 kelimeyi söylesin. Ama yapmayacak ve yapamayacak" ifadelerini kullanmıştı.

8AR DAMARI ÇATLAMIŞ
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AR DAMARI ÇATLAMIŞ

Amerikalı futbolcu Michael Bradley ise "Bomboş bir başkanımız var. Trump'ın ar damarı çatlamış, onda ahlaka dair hiçbir şey göremiyorum. Trump'ın liderlik vasfı yok" demişti.

9DÜNYADAKİ EN KÖTÜ İNSANLARDAN BİRİ
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DÜNYADAKİ EN KÖTÜ İNSANLARDAN BİRİ

ABD Milli Takımı'nın golcüsü Terrence Boyd da "Trump dünyadaki en kötü insanlardan biri. Ülkesini bölüyor ve Amerika’da işleri her geçen gün gün daha da kötü bir hale getiriyor. ABD’yi seviyorum ama Trump’ın ülkeyi getirdiği durumdan nefret ediyorum" şeklinde konuşmuştu.

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Donald Trump'a bir sert tepki de NBA'in yıldız ismi Carmelo Anthony'den geldi. Anthony, ABD Başkanı'nın kendi halkına savaç açtığını ifade etti.

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Yıldız isim açıklamasında "Trump, siyahi bir adamın öldürülmesini koruyup haklı göstererek Amerikan halkına savaş açtı.

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Amerika yok edildi, ateşe verildi ve Trump bizim için adalete izin vermek yerine her şeyi kaybetmeyi göze aldı" ifadelerini kullandı.

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