Donald Trump'a şok sözler!

DÜNYADAKİ EN KÖTÜ İNSANLARDAN BİRİ ABD Milli Takımı'nın golcüsü Terrence Boyd da "Trump dünyadaki en kötü insanlardan biri. Ülkesini bölüyor ve Amerika’da işleri her geçen gün gün daha da kötü bir hale getiriyor. ABD’yi seviyorum ama Trump’ın ülkeyi getirdiği durumdan nefret ediyorum" şeklinde konuşmuştu.