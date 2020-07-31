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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 31 Temmuz 2020 - 20:11,

Canlı yayında Galatasaray için transfer itirafı! Muslera'nın yerine...

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray için önemli bir transfer açıklaması geldi.

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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sebebiyle kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

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Sarı-kırmızılı takımda şu an sadece Okan Kocuk ve U19 takımından zaman zaman A kadroya çağırılan Berk Balaban yer alıyor.

36 AY OYNAMAYACAK
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6 AY OYNAMAYACAK

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Uruguaylı file bekçisinin 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Sarı-kırmızılılarda yerli kaleci adayları listesine Volkan Babacan, Sinan Bolat, Serkan Kırıntılı ve son olarak Mert Günok girmişti.

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Ayrıca Bonservisi Juventus'ta bulunan fakat Genoa'ya kiralanan Mattia Perin de gündeme gelmişti.

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Kayserispor'un file bekçisi Silviu Lung ise Galatasaray iddiaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

7İŞTE LUNGUN AÇIKLAMALARI
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İŞTE LUNG'UN AÇIKLAMALARI

Kesinlikle Türkiye'de oynamaya devam etmek istiyorum. Kayseri ile sözleşmem sona erdi ama sözleşme uzatma için gelecek teklife göre karar vereceğim.

8EN İYİ TAKIMI SEÇECEĞİM
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EN İYİ TAKIMI SEÇECEĞİM

Başka kulüplerle de görüşmeler var ve benim için en iyi olanı seçeceğim. Gelen en iyi teklifi değerlendirip, en iyi takımı seçeceğim

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Kayseri beni ne kadar seviyor göreceğiz. Yeni sözleşme için tekliflerini bekliyorum. Gerçekten sevildiğiniz bir yerden ayrılmak kolay değil.

101-2 HAFTA DİNLENECEĞİM
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1-2 HAFTA DİNLENECEĞİM

Koronavirüs dönemi sırasında 2 Ocak günü kampa gitmek için 23 saat arabayla yolculuk yaptım çünkü bütün uçuşlar iptal edilmişti. Dinlenmek için hiç fırsatım olmadı. Türkiye'de 11 Eylül'de tekrar başlayacağız. 1-2 hafta daha dinlenmek için zamanım olacak

11KÜME DÜŞMEYİ HAK ETMEMİŞTİK
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KÜME DÜŞMEYİ HAK ETMEMİŞTİK

Küme düşmeyi hak etmemiştik. Sezonun ilk yarısında sorun yaşadık. 17 maçta sadece 10 puanımız vardı. Eylül'den Aralık'a kadar hocamız yoktu. Aralık'tan itibaren Berna Gözbaşı geldi ve sezonun ikinci yarısını ilk 9 takım arasında bitirdik.

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Başkanımız inanılmaz adaletli bir patron. Daha önce hiç böyle bir patronum olmadı. Bir çok başkan işleri yapma ve kulübü yönetme konusunda onu örnek almalı

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