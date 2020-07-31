Canlı yayında Galatasaray için transfer itirafı! Muslera'nın yerine...

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sebebiyle kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
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Sarı-kırmızılı takımda şu an sadece Okan Kocuk ve U19 takımından zaman zaman A kadroya çağırılan Berk Balaban yer alıyor.
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6 AY OYNAMAYACAK
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Uruguaylı file bekçisinin 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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Sarı-kırmızılılarda yerli kaleci adayları listesine Volkan Babacan, Sinan Bolat, Serkan Kırıntılı ve son olarak Mert Günok girmişti.
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Ayrıca Bonservisi Juventus'ta bulunan fakat Genoa'ya kiralanan Mattia Perin de gündeme gelmişti.
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Kayserispor'un file bekçisi Silviu Lung ise Galatasaray iddiaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.
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İŞTE LUNG'UN AÇIKLAMALARI
Kesinlikle Türkiye'de oynamaya devam etmek istiyorum. Kayseri ile sözleşmem sona erdi ama sözleşme uzatma için gelecek teklife göre karar vereceğim.
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EN İYİ TAKIMI SEÇECEĞİM
Başka kulüplerle de görüşmeler var ve benim için en iyi olanı seçeceğim. Gelen en iyi teklifi değerlendirip, en iyi takımı seçeceğim
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Kayseri beni ne kadar seviyor göreceğiz. Yeni sözleşme için tekliflerini bekliyorum. Gerçekten sevildiğiniz bir yerden ayrılmak kolay değil.
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1-2 HAFTA DİNLENECEĞİM
Koronavirüs dönemi sırasında 2 Ocak günü kampa gitmek için 23 saat arabayla yolculuk yaptım çünkü bütün uçuşlar iptal edilmişti. Dinlenmek için hiç fırsatım olmadı. Türkiye'de 11 Eylül'de tekrar başlayacağız. 1-2 hafta daha dinlenmek için zamanım olacak
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KÜME DÜŞMEYİ HAK ETMEMİŞTİK
Küme düşmeyi hak etmemiştik. Sezonun ilk yarısında sorun yaşadık. 17 maçta sadece 10 puanımız vardı. Eylül'den Aralık'a kadar hocamız yoktu. Aralık'tan itibaren Berna Gözbaşı geldi ve sezonun ikinci yarısını ilk 9 takım arasında bitirdik.
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Başkanımız inanılmaz adaletli bir patron. Daha önce hiç böyle bir patronum olmadı. Bir çok başkan işleri yapma ve kulübü yönetme konusunda onu örnek almalı