Son Dakika - UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı! Galatasaray PSV engelini aşarsa rakibi kim olacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği kura çekimi sonucunda Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor’un turu geçmesi durumundaki rakipleri belli oluyor. İlk olarak Galatasaray'ın PSV engelini geçmesi halinde hangi takımlarla eşleşeceği belirlendi.
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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nde 3. eleme turu kura çekimi bugün yapılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli olurken gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi.
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GALATASARAY TURU GEÇERSE KİMLE EŞLEŞECEK?
Galatasaray'ın 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV'yi geçmesi halinde Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te başladı.
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PSV ENGELİ AŞILIRSA...
Galatasaray, PSV'yi elerse Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.
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UEFA'DA TRABZONSPOR VE SİVASSPOR RAKİPLERİNİ BEKLİYOR
Bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olarak çekilecek kurada Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti'yi geçmesi durumunda Demir Grup Sivasspor'un da muhtemel rakibi belirlenecek.
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Üçüncü eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 5 ve 12 Ağustos'ta oynanacak.