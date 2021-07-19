Son Dakika - UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı! Galatasaray PSV engelini aşarsa rakibi kim olacak?

UEFA'DA TRABZONSPOR VE SİVASSPOR RAKİPLERİNİ BEKLİYOR Bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olarak çekilecek kurada Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti'yi geçmesi durumunda Demir Grup Sivasspor'un da muhtemel rakibi belirlenecek.