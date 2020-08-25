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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 18:29 | 

Canlı izle | PAOK - Beşiktaş

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'la karşılaşıyor.

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PAOK - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
2İLK GOL ERKEN GELDİ
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İLK GOL ERKEN GELDİ

Beşiktaş sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle ve kontrollü bir futbolla çıktı. 5. dakikada sol çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun sert şutu farklı şekilde auta gitti.

Ev sahibi PAOK ise 7. dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Giannoulis'in asistinde 18 yaşındaki Tzolis'in düzgün vuruşuyla 1-0 öne geçti.

3İKİNCİ GOL DE GELDİ
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İKİNCİ GOL DE GELDİ

Mücadelenin 24. dakikasında Akpom, Beşiktaş savunmasının arkasına sarktı.

Genç oyuncu son anda yaptığı müdahaleyle auta çıkmadan topu içeriye çevirdi.

İlk golün sahibi Tzolis bekletmeden yaptığı vuruşla durumu 2-0'a getirdi.

430 DAKİKADA 3 GOL
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30 DAKİKADA 3 GOL

30'da yine PAOK hızlı gelişen bir atak gerçekleştirdi.

Sol kanattan yine etkili gelen Yunan ekibi içeriye çevrilen topta Dimitrios Pelkas'ın boş kaleye gönderdiği topla skoru 3-0 yaptı.

5
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6LARIN GOLÜ ATTI
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LARIN GOLÜ ATTI

37. dakikada Beşiktaş, Larin ile golü buldu.

Lens'in sağ kanattan yaptığı nefis ortaya Larin uzanarak ayak koydu ve golü attı.

Beşiktaş bu golle farkı ikiye indirdi: 3-1.

7ERSİN PENALTIYI KURTARDI
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ERSİN PENALTIYI KURTARDI

PAOK, 39. dakikada Welinton'un Akpom'u düşürmesiyle penaltı kazandı.

Penaltıyı kazandıran Akpom, topun başına geçti.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu penaltıyı kurtarmayı başardı.

8İLK 11LER BELLİ OLDU
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İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın PAOK karşısında sahaya çıkan 11'i şöyle:

Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Atiba, Mensah, Boyd, N'Koudou, Larin.

Beşiktaş'ın yedeklerinde ise Utku, Roco, Rıdvan, Oğuzhan, Dorukhan, Umut ve Güven yer alıyor.

Yunan temsilcisi PAOK ise sahaya şu kadroyla çıktı:

Zizkovic, Ingason, Varela, Michailidis, El Kaddori, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom

Yedekler: Paschalakis, Crespo, Esiti, Biseswar, Limnios, Jaba, Swiderski

9PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA
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PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Paok Beşiktaş Toumba Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Mücadele, saat 21.00'de başladı. Seyircisiz oynanacak karşılaşma, Kanal D'den yayınlanıyor.

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İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapıyor. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştiriyor. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada...

Selanik'teki karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

Elerse 3. eleme turuna yükselecek

Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek.

Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek.

Beşiktaş, PAOK'a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

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Yeni kadrosuyla sahaya çıkacak

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıktı.

Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için sahada..

Beşiktaş'ın yeni transferleri Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da Siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıktı.

Beşiktaş, PAOK maçı için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi

Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı maç için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, listede yeni transfer Welinton Souza da yer aldı.

UEFA'ya gönderilen listede şu futbolcular bulundu:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Douglas, Roco, Vida, Welinton, Hasic, Atiba, Erdoğan Kaya, Larin, Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Ljajic, Mensah, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Emre Bilgin.

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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında ilk Avrupa maçında...

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde PAOK ile yapacağı karşılaşmada Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde siyah-beyazlı takımla ilk Avrupa kupası mücadelesinde sahada yer alıyor.

Futbolculuğu döneminde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbulspor formalarıyla Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi, eski adıyla UEFA Kupası yeni ismiyle Avrupa Ligi, Kupa Galipleri Kupası ve İntertoto Kupası ile elemelerinde sahaya çıkan 47 yaşındaki Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başındaki ilk Avrupa deneyiminde başarı kovalayacak.

Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde 60 Avrupa kupası maçına çıkıp 9 gol kaydetti.

Beşiktaş formasıyla 42 maça çıktı

Yalçın, altyapısından yetiştiği ve adından söz ettirmeye başladığı Beşiktaş formasıyla 42 Avrupa kupası maçında oynadı.

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 4 kez gol sevinci yaşadı.

Unutulmaz Chelsea maçı

Yalçın, özellikle 2003-2004 sezonunda Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Chelsea takımıyla deplasmanda yaptığı maçtaki performansıyla Avrupa kupalarındaki en önemli performansına imza attı.

Siyah-beyazlı takım, İlhan Mansız'ın kırmızı kart görmesiyle uzun bir süre 10 kişi oynadığı karşılaşmayı Sergen Yalçın'ın 2 golüyle 2-0 kazanmayı başarmıştı.

Beşiktaş'ın başında 16. maç

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 16. maçını PAOK ile yapacak.

Geçen sezon başında Abdullah Avcı ile yola çıkan 18. haftanın ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayıran siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, Sergen Yalçın ile anlaştı.

Süper Lig'in 20. haftasındaki Çaykur Rizespor maçıyla göreve başlayan Yalçın, Beşiktaş'ı 7.'likten alıp 3. sıraya kadar yükseltmeyi başardı. Siyah-beyazlı takım, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezası alması nedeniyle Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme mücadelesine çıkma hakkı elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın yönetiminde çıktığı 15 Süper Lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 30 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.

Yeni Malatyaspor'un başında 4 Avrupa kupası maçı

Sergen Yalçın, geçen sezonun başında çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ile 4 Avrupa kupası maçında sahada yer aldı.

Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı 4 Avrupa maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın yönetimindeki 4 Avrupa maçında 5 gol atıp 5 gol yedi.

Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya 2-2 ve 1-0'lık skorlarla üstünlük kurup 3. eleme turuna yükseldi. 3. elemenin ilk maçında Partizan'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, evindeki mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen elendi.

13Beşiktaşın Avrupada 223. randevusu
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Beşiktaş'ın Avrupa'da 223. randevusu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a konuk oldu. Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 222 maçta 84 galibiyet, 92 mağlubiyet aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımı ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 223. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 222 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 92 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 294 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 323 gol gördü.

143 kez çeyrek final oynadı
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3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon aldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

Deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamının sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 8 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 7 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 19 gol gördü.

Beşiktaş, PAOK karşılaşmasıyla ayrıca Avrupa kupalarında 112. kez deplasman mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 111 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 63 müsabakada ise yenildi.

Dış sahada 127 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 209 gol gördü.

Yunan takımlarıyla oynadığı maçlar

Yunan takımlarıyla tarihinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, birini kazanıp 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

2014-2015 sezonunda bu ülke takımlarından Asteras ile Avrupa Ligi'nin gruplarında karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle 1-1 ve 2-2 berabere kaldı.

2016-2017'de Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Olympiakos ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Rakip filelere 8 gol bırakan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 5 gol gördü.

Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, bunlardan birini Yunan ekiplerine karşı aldı.

Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

Ön elemelerden 3 kez gruplara kaldı

Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez ön eleme oynayan Beşiktaş, 3 defa gruplara kalmayı başardı.

1996-1997 sezonunda Maribor ile eşleşen siyah-beyazlı ekip, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 3-1 yenerek gruplarda mücadele hakkı elde etti.

Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda bir kez daha aynı başarıyı gösterdi. 2. ön elemede Levski Sofya'yı 1-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlı ekip, 3. ön elemede Lokomotiv Moskova'yı 3-0 ve 3-1 yenerek adını gruplara yazdırdı.

2007-2008'de ise 2. ön elemede Sheriff ile oynadığı maçları 1-0 ve 3-0 kazanarak 3. ön eleme turuna yükselen siyah-beyazlı ekip, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Zürih'i evinde 2-0 yenerek bir kez daha gruplara yükseldi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi adıyla ilk kez oynanan organizasyonda 1992-1993'te Göteborg ile elemelerde karşılaştı. Rakibine ilk maçta 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, rövanş mücadelesini 2-1 kazansa da gruplara kalamadı.

Siyah-beyazlı takım, 1995-1996'da ise ön elemede Rosenborg ile karşı karşıya geldi. Rakibine deplasmanda 3-0 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki mücadeleyi 3-1 kazansa da elendi.

Beşiktaş, 1999-2000'de Hapoel Haifa ile evinde 1-1 kalırken, İsrail'deki mücadeleden de 0-0 berabere ayrılarak grup mücadelesinden uzak kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2014-2015 sezonunda bir kez daha ön eleme maçlarına çıkan Beşiktaş, 3. ön elemede Feyenoord'a 2-1 ve 3-1 üstünlük kurarak play-off turunda Arsenal'in rakibi oldu. Rakibiyle İstanbul'da 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, İngiltere'deki karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak gruplara kalamadı.

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