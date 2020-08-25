Canlı izle | PAOK - Beşiktaş
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'la karşılaşıyor.
İLK GOL ERKEN GELDİ
Beşiktaş sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle ve kontrollü bir futbolla çıktı. 5. dakikada sol çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun sert şutu farklı şekilde auta gitti.
Ev sahibi PAOK ise 7. dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Giannoulis'in asistinde 18 yaşındaki Tzolis'in düzgün vuruşuyla 1-0 öne geçti.
İKİNCİ GOL DE GELDİ
Mücadelenin 24. dakikasında Akpom, Beşiktaş savunmasının arkasına sarktı.
Genç oyuncu son anda yaptığı müdahaleyle auta çıkmadan topu içeriye çevirdi.
İlk golün sahibi Tzolis bekletmeden yaptığı vuruşla durumu 2-0'a getirdi.
ERSİN PENALTIYI KURTARDI
PAOK, 39. dakikada Welinton'un Akpom'u düşürmesiyle penaltı kazandı.
Penaltıyı kazandıran Akpom, topun başına geçti.
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu penaltıyı kurtarmayı başardı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın PAOK karşısında sahaya çıkan 11'i şöyle:
Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Atiba, Mensah, Boyd, N'Koudou, Larin.
Beşiktaş'ın yedeklerinde ise Utku, Roco, Rıdvan, Oğuzhan, Dorukhan, Umut ve Güven yer alıyor.
Yunan temsilcisi PAOK ise sahaya şu kadroyla çıktı:
Zizkovic, Ingason, Varela, Michailidis, El Kaddori, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom
Yedekler: Paschalakis, Crespo, Esiti, Biseswar, Limnios, Jaba, Swiderski
PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Paok Beşiktaş Toumba Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
Mücadele, saat 21.00'de başladı. Seyircisiz oynanacak karşılaşma, Kanal D'den yayınlanıyor.
İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapıyor. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştiriyor. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada...
Selanik'teki karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.
Elerse 3. eleme turuna yükselecek
Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek.
Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek.
Beşiktaş, PAOK'a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
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