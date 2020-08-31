Canlı | Galatasaray Ümraniyespor maçı

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçını 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile yapıyor.Galatasaray 1-0 Ümraniyespor6' Radamel FalcaoKarşılaşmada ilk yarı oynanıyorGalatasaray, Ümraniyespor karşısında şu 11 ile çıktı;Fatih, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Donk, Taylan, Arda, Belhanda, Falcao, DiagneGalatasaray ile Ümraniyespor Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaşıyor. Mücadelenin bir yayıncısı bulunmuyor.Galatasaray, bir önceki hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u 1-0 mağlup etmişti. Sarı kırmızılı takımın tek golünü Mbaye Diagne atmıştı.