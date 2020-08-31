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Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 12:24 | 

Canlı | Galatasaray Ümraniyespor maçı

Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçını Ümraniyespor ile yapıyor. Galatasaray - Ümraniyespor maçını canlı takip ediyoruz...

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Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçını 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile yapıyor.

2GALATASARAY GOLÜ ERKEN BULDU
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GALATASARAY GOLÜ ERKEN BULDU

Galatasaray 1-0 Ümraniyespor6' Radamel FalcaoKarşılaşmada ilk yarı oynanıyor

3GALATASARAYIN 11İ
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GALATASARAY'IN 11'İ

Galatasaray, Ümraniyespor karşısında şu 11 ile çıktı;Fatih, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Donk, Taylan, Arda, Belhanda, Falcao, Diagne

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Galatasaray ile Ümraniyespor Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaşıyor. Mücadelenin bir yayıncısı bulunmuyor.

5Galatasaray, ilk hazırlık maçında kazanmıştı
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Galatasaray, ilk hazırlık maçında kazanmıştı

Galatasaray, bir önceki hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u 1-0 mağlup etmişti. Sarı kırmızılı takımın tek golünü Mbaye Diagne atmıştı.

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