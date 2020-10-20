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Spor Arena
Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 11:31 | 

Canlı Anlatım | PSG Manchester United maçı

Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! PSG ile Manchester United'ın karşı karşıya geldiği maçı canlı takip ediyoruz...

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