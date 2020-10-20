Canlı Anlatım | PSG Manchester United maçı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçlarından birisi! PSG ve Manchester United, kozlarını Paris'te paylaşıyor. Zorlu maçı canlı takip ediyoruz.Karşılaşmada ilk yarı oynanıyorPSG 0-1 Manchester UnitedPSG MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında PSG, Manchester United'ı konuk etti. 20 Ekim Salı günü saat 22.00'da oynananan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebiliyor.Premier Lig'de son durumLiderlik koltuğunda oturan Everton'ın son şampiyon Liverpool'u konuk ettiği Merseyside derbisi, 2-2 sonuçlandı. Everton böylece ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.Sezona hızlı bir giriş yapan Aston Villa, milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in kadrosunda yer aldığı Leicester City'yi 1-0 yenerek 4'te 4 yaptı.Manchester City, sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup etti. Tottenham, West Ham United'la, Chelsea de Southampton'la 3-3 berabere kaldı.Premier Lig'in 5. haftasının ardından 13 puana ulaşan Everton, 12 puanlı Aston Villa (bir maçı eksik), 10 puanlı Liverpool, 9'ar puan toplayan Leicester City ve Arsenal'in önünde zirvedeki yerini korudu.Ligue 1'de son durumLille, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın birer gol attığı mücadelede Lens'i 4-0 mağlup etti.Sezona iki yenilgiyle başlayan son 3 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Nimes'i 4-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.Nice, deplasmanda Saint-Etienne'i 3-1 yendi. Dijon-Rennes karşılaşması ise 1-1 tamamlandı.Ligue 1'de 7. haftanın ardından puanını 17'ye çıkaran Lille, liderlik koltuğuna oturdu. PSG ve Rennes 15, Nice ve Lens ise 13 puanla Lille'in arkasında yer aldı.