Pandemi sÃ¼recinde liglerin tekrar baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk 11â€™deki yerini takÄ±mÄ±n genÃ§ sol beki RÄ±dvan YÄ±lmazâ€™a kaptÄ±ran Caner, geÃ§en haftaki Antalyaspor mÃ¼cadelesinde oyuna sonradan dahil olmuÅŸtu.
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SEZON SONU SERBEST
4 sezonda 118 maÃ§a Ã§Ä±kÄ±p 5 gol ve 26 asistlik performans ortaya koyan tecrÃ¼beli oyuncunun, sezon sonunda kariyerine baÅŸka bir takÄ±mda devam etmesi bekleniyor. KulÃ¼bÃ¼n yeni maaÅŸ planlamasÄ± Ã§erÃ§evesinde belirlediÄŸi limite uymadÄ±ÄŸÄ± belirtilen tecrÃ¼beli oyuncuyla yollar ayrÄ±lacak.
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YÃœZDE 50 Ä°NDÄ°RÄ°ME YANAÅžMAYINCA
Siyah beyazlÄ±lardan bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncunun, yÃ¼zde 50â€™ye yakÄ±n indirime olumlu bakmamasÄ± sebebiyle ÅŸimdiden yeni takÄ±m arayÄ±ÅŸÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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Bir sÃ¼reden bu yana sarÄ± lacivertlilerin transfer gÃ¼ndeminde yer alan Caner Erkin ile ilgili dikkat Ã§eken bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.Â Â
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F.BAHÃ‡ELÄ°LERÄ° ENGELLEMÄ°ÅžTÄ°
Caner Erkin, daha Ã¶nce BeÅŸiktaÅŸ'a transferinde kendisine sert tepki gÃ¶steren taraftar hesaplarÄ±nÄ± engellemiÅŸti
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BLOKELERÄ° TEK TEK KALDIRDI
Erkin'in sosyal medya hesabÄ±ndan engellediÄŸi FenerbahÃ§e hesaplarÄ±nÄ±n blokelerini kaldÄ±rdÄ±.
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Bu durum, Caner'in FenerbahÃ§e'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸ iÃ§in sinyal verdiÄŸi yorumlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±na neden oldu.
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BELÃ–ZOÄžLU Ã‡OK Ä°STÄ°YOR
FenerbahÃ§e'de gelecek yÄ±lÄ±n sportif direktÃ¶rÃ¼ Emre BelÃ¶zoÄŸlu, GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l'le birlikte Caner Erkin'i takÄ±mda gÃ¶rmek istiyor.
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SarÄ± lacivertli taraftarlarÄ±n bir kÄ±smÄ± Caner Erkin'in yeniden takÄ±ma dÃ¶nmesini desteklerken, bir kÄ±smÄ± da eski futbolcularÄ±nÄ±n takÄ±ma dÃ¶nmesini yanlÄ±ÅŸ buluyor.Â
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GÃ–KHAN GÃ–NÃœL DE MÄ° GELÄ°YOR?
Caner'le birlikte GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l'Ã¼n de adÄ± sarÄ± lacivertlilerle anÄ±lÄ±yor.
Sezonun bitimiyle birlikte oyunculara teklif edilecek rakam yeni planlamada belirleyici olacak.
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AZÄ°Z YILDIRIM BENÄ° Ä°STEMEDÄ°
2016 yÄ±lÄ±nda Inter'den BeÅŸiktaÅŸ'a transfer olan Caner Erkin, o dÃ¶nem verdiÄŸi rÃ¶portajda Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ istemediÄŸini, kendisine deÄŸer veren BeÅŸiktaÅŸ'Ä± seÃ§tiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±