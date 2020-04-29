Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinin muhteşem villası

Beşiktaşlı Caner Erkin ile Şükran Ovalı, Emirgan’dan Beykoz’a taşınmıştı. Çiftin kızları Mihran Ela ile yaşadığı villanın bazı detayları Şükran Ovalı’nın Instagram hikayesinde ortaya çıktı. Oyuncunun trambolinde zıplarken paylaştığı videoda ormana bakan geniş bahçeli şık ev, yüzme havuzu ve yerdeki taşlara yazılmış Ş-C harfleri dikkat çekti.Şükran Ovalı, mor elbisesini giyip evinin bahçesinde güneşli havanın tadını çıkardı.Oyuncu bu anları Instagram’dan “Filtre yok güneş var” notuyla paylaştı. Futbolcu eşi Caner Erkin de fotoğrafa “Her şeyimsin, dünya güzelim” yorumunu yaptı.Şükran Ovalı geçtiğimiz günlerde 35 yaşına basmış; Caner Erkin, eşinin yeni yaşını Instagram'da yaptığı paylaşımla kutlamıştı.Erkin, Şükran Ovalı'nın fotoğrafının altına Beraber yaşlanacağız, inşallah.İyi ki doğdun,iyi ki kızımızın annesi sensin.Seni çok seviyorum kadınım notunu düştü.Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, 2017 yılında Roma'da 10 kişinin katıldığı sade bir törenle dünya evine girmiştiRoma’da yerel Belediye Nikahı ile dünya evine giren Caner Erkin’in şahidi yakın arkadaşı Celil Can Müftüoğlu, Şükran Ovalı’nın şahitleri ise Gözde Seda Altuner ve Büşra Pekin olmuştu. (Posta)