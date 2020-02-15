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GeriFutbol Caner Erkin, Sergen Yalçın'ı çıldırttı! Sebebini maç sonu açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 14 Şubat 2020 - 23:46, /

Caner Erkin, Sergen Yalçın'ı çıldırttı! Sebebini maç sonu açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir'e 1-0 mağlup oldukları maçta oyuncusu Caner Erkin'e sinirlendi.

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Süper Lig'de Beşiktaş, Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maçta Sergen Yalçın'ın Caner Erkin'e sinirlenmesi dikkat çekti.

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Siyah-beyazlılar, 52. dakikada Demba Ba'nın kaydettiği golle geriye düştü. Maçın son anlarında ceza sahasına yakın bölgeden firikik kazanan Beşiktaş'ta topun başına Caner Erkin geçti.

3KULÜBEDE SİNİRLENDİ

KULÜBEDE SİNİRLENDİ

Caner Erkin bu serbest vuruşu gole çeviremedi. Bunun üzerine yedek kulübesinde Sergen Yalçın'ın sinirlendiği gözlemlendi.

4MAÇ SONU AÇIKLADI

MAÇ SONU AÇIKLADI

Maç sonu konu hakkında konuşan Yalçın, "Frikikte topla Caner'in mesafesi çok kısaydı. 2 adımdan gelip de o frikiği atamazsın

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Biraz daha mesafe vermen lazım. Topa çok yakındı o açıdan sinirlendim. Caner o vuruşları yapabilen bir oyuncu" dedi.

6BURAK YILMAZ YORUMU

BURAK YILMAZ YORUMU

Ayrıca 81. dakikada Burak Yılmaz'ın oyundan çıkınca direkt soyunma odasına gitmesi de dikkat çekti.

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Sergen Yalçın, Burak Yılmaz için ise "Burak'la alakalı durumu bilmiyorum, takip etmedim. İçeri gitmiş, morali bozulmuş, kızmış olabilir. 180-200 nabızla oynuyorlar. Onlar da kendi kafalarında yargılama yapıyor. Onlar çok normal şeyler. Bana gelen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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Tecrübeli teknik adam sözlerini "Biz göreve başladığımızda zaten camianın durumu ortadaydı. Biz bunu bilerek göreve başladık. Takımın motivasyonu puan durumu sağlıklı değildi. Elimizde bir tek lig kaldı. Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çaba sarf etmek mümkün değil. Kanal haftalar oyuncular için bir kriter olacak kim kalacak kim gidecek diye. Performanslara göre antrenmanlara göre bir kadro kuracağız. Şuanda bunun yorumunu yapmayı doğru bulmuyorum. Bugün maç kaybettik üzgünüz. Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik. Demek ki daha fazla çalışmamız lazım. Oyunsal anlamda daha fazla üretmemiz lazım

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Ben bir çok oyuncunun performansından memnunum. Biz kötü oynamadık. Skor bizim için çok kötü oldu. Kazansaydık çok farklı bir bkaış açısı yakalayabilirdik. Elimizde kredimiz yok. Kaybettiğimiz her maç morali düşürecek. Biz elimizden geldiğince yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Bugünde kazanmak için geldik ve kaybettik" ifadeleriyle sonlandırdı.

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