Caner Erkin, Sergen Yalçın'ı çıldırttı! Sebebini maç sonu açıkladı

Tecrübeli teknik adam sözlerini "Biz göreve başladığımızda zaten camianın durumu ortadaydı. Biz bunu bilerek göreve başladık. Takımın motivasyonu puan durumu sağlıklı değildi. Elimizde bir tek lig kaldı. Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çaba sarf etmek mümkün değil. Kanal haftalar oyuncular için bir kriter olacak kim kalacak kim gidecek diye. Performanslara göre antrenmanlara göre bir kadro kuracağız. Şuanda bunun yorumunu yapmayı doğru bulmuyorum. Bugün maç kaybettik üzgünüz. Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik. Demek ki daha fazla çalışmamız lazım. Oyunsal anlamda daha fazla üretmemiz lazım