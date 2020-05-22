Caner Erkin, Inter'den BeÅŸiktaÅŸ'a gidiÅŸi sonrasÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kendisini istemediÄŸini ima etmiÅŸti.
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Erkin o dÃ¶nem yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Beni istemeyen kulÃ¼be ben nasÄ±l gelebilirim. SonuÃ§ta baÅŸkanÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± ortada. Benim hiÃ§ bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmem olmadÄ±. YanlÄ±ÅŸ hatÄ±rlamÄ±yorsam 'Caner'in FenerbahÃ§e'ye gelme ihtimali sÄ±fÄ±rdÄ±r' gibi bir cÃ¼mle kurdu galiba tam yalan atmayayÄ±m, yanlÄ±ÅŸ sÃ¶ylemiyim. SonuÃ§ta bu sÃ¼reÃ§ten sonra FenerbahÃ§e'de nasÄ±l oynayabilirim onu da anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim. Beni BeÅŸiktaÅŸ istedi ve ben BeÅŸiktaÅŸ'ta olduÄŸum iÃ§in Ã§ok mutluyum. Onlar bana deÄŸer verdi ve ÅŸu anda da buradayÄ±m" demiÅŸti.
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Daha sonra BeÅŸiktaÅŸ'a imza atan tecrÃ¼beli futbolcunun bilindiÄŸi gibi siyah beyazlÄ±larla sÃ¶zleÅŸmesi bu sezon sona eriyor.
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BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n senelik 850 bin Euro Ã¶nerdiÄŸi Caner Erkin, bu teklife soÄŸuk bakÄ±yor.
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Kartalâ€™la baÄŸlarÄ±nÄ± koparmasÄ± beklenen yÄ±ldÄ±z futbolcu iÃ§in FenerbahÃ§e pusuda bekliyor.Â
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BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netiminin yÄ±llÄ±k 850 bin Euro Ã¶nerdiÄŸi Caner Erkin, bu teklifi yeterli bulmuyor. 32 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun bu rakamda ciddi bir iyileÅŸtirme olmadÄ±ÄŸÄ± takdirde Siyah-BeyazlÄ± kulÃ¼pten kopmasÄ± bekleniyor.Â
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CANER ERKÄ°N DÃ–NÃœYOR MU?
Mevcut sÃ¶zleÅŸmesinde BeÅŸiktaÅŸ'tan bonuslarla yÄ±llÄ±k 2 milyon Euro kazanan yÄ±ldÄ±z futbolcu iÃ§in eski kulÃ¼bÃ¼ FenerbahÃ§e'nin de devrede olduÄŸu biliniyor.
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Takvim'in haberine gÃ¶re; Siyah-BeyazlÄ± yÃ¶netimle ÅŸu ana kadar yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde anlaÅŸma saÄŸlayamayan Caner'e SarÄ±-Lacivertliler'in daha yÃ¼ksek bir Ã¼cret sunmasÄ± bekleniyor.Â
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BeÅŸiktaÅŸ yÄ±llÄ±k 850 bin Euro'luk teklifinde Ä±srarcÄ± olduÄŸu takdirde 32 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu iÃ§in tÃ¼m yollar FenerbahÃ§e'ye Ã§Ä±kÄ±yor.Â
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BeÅŸiktaÅŸ'la sezon sonunda sÃ¶zleÅŸmesi biten Caner Erkin iÃ§in yaÅŸanan geliÅŸmeler FenerbahÃ§e'yi avantajlÄ± hale getiriyor.
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FenerbahÃ§e taraftarÄ± ise bu konuda ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ durumda