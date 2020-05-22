Erkin o dÃ¶nem yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Beni istemeyen kulÃ¼be ben nasÄ±l gelebilirim. SonuÃ§ta baÅŸkanÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± ortada. Benim hiÃ§ bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmem olmadÄ±. YanlÄ±ÅŸ hatÄ±rlamÄ±yorsam 'Caner'in FenerbahÃ§e'ye gelme ihtimali sÄ±fÄ±rdÄ±r' gibi bir cÃ¼mle kurdu galiba tam yalan atmayayÄ±m, yanlÄ±ÅŸ sÃ¶ylemiyim. SonuÃ§ta bu sÃ¼reÃ§ten sonra FenerbahÃ§e'de nasÄ±l oynayabilirim onu da anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim. Beni BeÅŸiktaÅŸ istedi ve ben BeÅŸiktaÅŸ'ta olduÄŸum iÃ§in Ã§ok mutluyum. Onlar bana deÄŸer verdi ve ÅŸu anda da buradayÄ±m" demiÅŸti.