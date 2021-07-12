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GeriFutbol Can Yaman ilk maçı çabuk unuttu! Bu kez Diletta Leotta ile sevindi
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Futbol
Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 - 11:24 | 

Can Yaman ilk maçı çabuk unuttu! Bu kez Diletta Leotta ile sevindi

Oyuncu Can Yaman ile İtalyan spiker Diletta Leotta'nın final heyecanı görülmeye değerdi...

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EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Futbol Takımı İtalya ile karşı karşıya gelirken ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan İtalyan spiker Diletta Leotta da karşılaşmayı sevgilisiyle birlikte tribünden takip etmişti.

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Sevgilisi Can Yaman ile Roma Olimpiyat Stadı'na giden Leotta, mücadele öncesi ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

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EURO 2020'nin açılış maçı öncesi bu görüntüler hem Türkiye hem de İtalya basınına yansımıştı.

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Karşılaşma öncesi Can Yaman'la beraber iki ülkenin bayraklarının olduğu atkıyla pozlar veren Leotta, İtalya'nın bulduğu gollerin ardından sevgilisini kızdırmayı ihmal etmedi.

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Leotta, İtalya'nın karşılaşmayı 3-0 kazanmasıyla büyük sevinç yaşarken Can Yaman, büyük hayal kırıklığı içindeydi.

6BU KEZ İTALYA İÇİN EKRAN KARŞISINA GEÇTİLER

BU KEZ İTALYA İÇİN EKRAN KARŞISINA GEÇTİLER

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

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Normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan mücadelede İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu. Dev finalde oyuncu Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta'nın final heyecanına ortak oldu.

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Yaman evlilik yolunda olduğu sevgisilisiyle birlikte yüzünü İtalyan bayrağının renklerine boyadı.

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İkili maç öncesi ve sonrası anlarını sosyal medyadan yayınladı.

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İŞTE TÜRKİYE - İTALYA MAÇI ÖNCESİ CAN YAMAN - DİLETTA LEOTTA

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