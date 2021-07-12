Can Yaman ilk maçı çabuk unuttu! Bu kez Diletta Leotta ile sevindi

EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Futbol Takımı İtalya ile karşı karşıya gelirken ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan İtalyan spiker Diletta Leotta da karşılaşmayı sevgilisiyle birlikte tribünden takip etmişti.
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Sevgilisi Can Yaman ile Roma Olimpiyat Stadı'na giden Leotta, mücadele öncesi ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.
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EURO 2020'nin açılış maçı öncesi bu görüntüler hem Türkiye hem de İtalya basınına yansımıştı.
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Karşılaşma öncesi Can Yaman'la beraber iki ülkenin bayraklarının olduğu atkıyla pozlar veren Leotta, İtalya'nın bulduğu gollerin ardından sevgilisini kızdırmayı ihmal etmedi.
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Leotta, İtalya'nın karşılaşmayı 3-0 kazanmasıyla büyük sevinç yaşarken Can Yaman, büyük hayal kırıklığı içindeydi.
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BU KEZ İTALYA İÇİN EKRAN KARŞISINA GEÇTİLER
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi.
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Normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan mücadelede İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu. Dev finalde oyuncu Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta'nın final heyecanına ortak oldu.
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Yaman evlilik yolunda olduğu sevgisilisiyle birlikte yüzünü İtalyan bayrağının renklerine boyadı.
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İkili maç öncesi ve sonrası anlarını sosyal medyadan yayınladı.
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İŞTE TÜRKİYE - İTALYA MAÇI ÖNCESİ CAN YAMAN - DİLETTA LEOTTA