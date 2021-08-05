Çağtay Kurukalıp kimdir kaç yaşında? Fenerbahçe'nin transfer ettiği Çağtay Kurukalıp'ın oynadığı takımlar ve kariyer hayatı
Çağtay Kurukalıp Fenerbahçe'ye transfer oldu. 8 yıldır Kasımpaşa'da forma giyen genç oyuncu Çağtay Kurukalıp sarı-lacivertli kulüple anlaşt. Kasımpaşa altyapısında yetişen ve U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay'ın hayatı bu gelişme sonrası sporseverler tarafından merak konusu oldu. 19 yaşındaki oyuncuya geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor. Peki, Çağtay Kurukalıp kimdir kaç yaşında? İşte, Fenerbahçe ile anlaşan Çağtay Kurukalıp'ın oynadığı takımlar ve kariyer hayatı hakkında merak edilen bilgiler.
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Transfer sürecinde hız veren Fenerbahçe'nin genç sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe transferi resmen açıklarken gözler genç oyuncunun kariyer hayatına çevrildi. Kasımpaşa'da sözleşmesi sezon sonu biten 2002 doğumlu Çağtay Kurukalıp alt yaş kategorilerinde 43 kez milli oldu.
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Çağtay Kurukalıp kimdir?
Kasımpaşa altyapısında yetişen ve U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay'ın sezon sonunda 500 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında serbest kalacağı açıklanmıştı. Alt yaş kategorilerinde 43 kez milli olan 2002 doğumlu Çağtay'a geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.
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1 metre 72 santim boyundaki futbolcu 7 kez Türkiye Kupası'nda forma giydi. Futbola Kasımpaşa'da başlayan ve 2014'te İstanbul ekibine katılan genç sol bek, 2018'de profesyonel oldu.
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U14'te 28, U15'te 32, U16'da 23, U17'de 5, U19'da ise 9 maça çıkan Çağtay, 4 gol atma başarısı gösterdi. Genç milli takımlarda da görev alan 19 yaşındaki sol bek, U16'da 12, U17'de 21, U18'de ise 10 maça çıktı.
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Çağtay, Caner Erkin ayrılığı sonrası bu bölgede görev yapacak.