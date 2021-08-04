Çağtay Kurukalıp kimdir kaç yaşında? Fenerbahçe ile gündeme gelen Çağtay Kurukalıp'ın oynadığı takımlar ve kariyer hayatı

Çağtay Kurukalıp kimdir? Kasımpaşa altyapısında yetişen ve U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay'ın sezon sonunda 500 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında serbest kalacağı açıklanmıştı. Alt yaş kategorilerinde 43 kez milli olan 2002 doğumlu Çağtay'a geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.