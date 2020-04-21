Büyük sürprizle duyurdular! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...
Ersun Yanal ile yolların ayrılması sonrası boşta kalan koltuk için arayışlar sürerken Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için beklenen açıklama geldi...
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası Ersun Yanal ile yol ayrımına gidilme kararı verilirken o zamandan bu yana teknik direktör konusunda resmi bir açıklama yapılmamıştı.
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Koronavirüs gündemine rağmen yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine birçok teknik adam geldi.
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Hatta bunlardan öne çıkan yerli isimler Erol Bulut ve Abdullah Avcı olmuştu. Hüseyin Eroğlu ve Yalçın Koşukavak da teknik heyet için gündemdeydi...
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Lucescu Daum gibi Süper Lig tecrübesi olan eski isimlerin dışında Laurent Blanc, Di Francesco, Lucescu, Daum, Nenad Bjelica gibi isimler öne atılmıştı.
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Son olarak Dinamo Zagreb ile yollarını ayrılan Nenad Bjelica, Hırvat basınına verdiği röportajda "Türkiye'de Fenerbahçe'de göreve başlayacağınız yönündeki iddialar hakkında ne söylersiniz? sorusuna "Türk gazeteciler bana Fenerbahçe taraftarlarının takımın başına geçmemi istediğini söylüyorlar. Ancak kulüpten kimseyle temas etmedim şimdiye kadar. Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceğim haliyle varsayım üzerine bir soru. Suudi Arabistan, BAE, Katar, Çin veya ABD'de çalışmak istemiyorum. Amacım Avrupa'da iyi bir kulüpte çalışmak." cevabını vermişti.
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Fenerbahçe'de bir süredir devam eden teknik direktör arayışlarında 66 yaşındaki Şilili, Manuel Pellegrini'nin gündeme geldiği açıklandı.
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Şili basınına konuşan 66 yaşındaki hocanın yakın arkadaşı, Fenerbahçe'nin başına geçmek için görüşmeler yapıldığını söyledi.
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Fenerbahçe'nin, deneyimli hoca ile temasa geçildiğini belirten ve kendisinin de bu anlaşmada payı olabileceğini kaydeden yakın arkadaş, "Birkaç hafta önce Fenerbahçe yöneticileri Pellegrini ile temasa geçti. Türkiye'ye gidip sözleşme detaylarını konuşmamızı talep ettiler ancak sınırlar kapandığı için bunu yapamadık" dedi.
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"İKİ KULÜP TEMASA GEÇTİ"
Son olarak West Ham'da görev alan Pellegrini'nin peşinde İspanya'dan da kulüpler olduğu belirtilirken, "Valencia durumunu sordu, Betis de temasa geçti. İspanya'da da durum belirsiz olduğu için, şu anda bir gelişme gözükmüyor" ifadeleri kullanıldı.