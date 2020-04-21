Büyük sürprizle duyurdular! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

Son olarak Dinamo Zagreb ile yollarını ayrılan Nenad Bjelica, Hırvat basınına verdiği röportajda "Türkiye'de Fenerbahçe'de göreve başlayacağınız yönündeki iddialar hakkında ne söylersiniz? sorusuna "Türk gazeteciler bana Fenerbahçe taraftarlarının takımın başına geçmemi istediğini söylüyorlar. Ancak kulüpten kimseyle temas etmedim şimdiye kadar. Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceğim haliyle varsayım üzerine bir soru. Suudi Arabistan, BAE, Katar, Çin veya ABD'de çalışmak istemiyorum. Amacım Avrupa'da iyi bir kulüpte çalışmak." cevabını vermişti.