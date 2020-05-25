Buse Terim'in ÅŸaÅŸÄ±rtan deÄŸiÅŸimi

"BugÃ¼n saÃ§Ä±mdaki ilk beyazÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra biraz size iÃ§imi dÃ¶kmek istedim. Burada var olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼nden beri fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼m hakkÄ±nda yorum yapanlara kÄ±saca bir son 3 senemi Ã¶zetlemek istiyorum. 26 yaÅŸÄ±nda yani bundan 2 sene Ã¶nce ilk kÄ±zÄ±mÄ± doÄŸurdum, onu 6 ay emzirdim, tam bÃ¼yÃ¼tme safhasÄ±na geÃ§miÅŸken yeniden hamile olduÄŸumu Ã¶ÄŸrendim, sil baÅŸtan henÃ¼z hormonlarÄ±m kendini toparlamamÄ±ÅŸken aynÄ± yola yeniden girdim. Hamilelik uzaktan Ã§ok eÄŸlenceli gÃ¶zÃ¼kse de bir kadÄ±n iÃ§in tamamen deÄŸiÅŸim demektir. Ben bu deÄŸiÅŸimi 1 sene arayla iki kez yaÅŸadÄ±m. Ä°kinci kÄ±zÄ±mÄ± 50 gÃ¼n Ã¶nce kucaÄŸÄ±ma aldÄ±m, ÅŸu anda onu da emziriyorum. Sizin iÃ§in uzaktan Ã§ok ÅŸahane gÃ¶zÃ¼ken o hayatÄ±mÄ±n iÃ§erisinde bir yandan kendi kurduÄŸum iÅŸimi yÃ¼rÃ¼tmeye, benimle birlikte Ã§alÄ±ÅŸan 10 tane genÃ§ arkadaÅŸÄ±m iÃ§in para kazanmaya ve Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Elbette bana yardÄ±m edenler var ama 28 yaÅŸÄ±nda bu kadar yakÄ±n iki Ã§ocuk annesi olmak ve bu sÃ¼reÃ§te hep ayakta kalÄ±p hem evimi, hem iÅŸimi, hem Ã§ocuklarÄ±mÄ± hem de tÃ¼m hayatÄ±mÄ± idare etmek hiÃ§ kolay olmuyor bazen. Biz kadÄ±nlarÄ±n hayat boyu omuzlarÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kler hep aÄŸÄ±r deÄŸil mi zaten? HiÃ§birimizin hayatÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi deÄŸil ve hiÃ§ birimiz Ã¶zellikle kadÄ±nlar bu mecrada acÄ±masÄ±zca yorum yapÄ±lmayÄ± hak etmiyoruz. Yeni Ã§Ä±kacak beyazlarÄ±ma ve size sevgilerimle..."