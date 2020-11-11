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Motor SporlarÄ±
Haber GiriÅŸ: 11 KasÄ±m 2020 - 08:51 | 

Burcu Esmersoy hÄ±zÄ±nÄ± alamadÄ±! Arnavutköy'de talihsizlik yaÅŸandÄ±

Ä°stanbul'daki tarihi organizasyon Ã¶ncesi Burcu Esmersoy fÄ±rtÄ±nasÄ±...

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1
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Formula 1 Ä°stanbul yarÄ±ÅŸÄ± Ã¶ncesi heyecan dorukta. Hafta sonu yapÄ±lacak yarÄ±ÅŸ Ã¶ncesi takÄ±mlar TÃ¼rkiye'ye geldi.

2
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F1 araÃ§larÄ± bÃ¼yÃ¼k yarÄ±ÅŸ Ã¶ncesi Ä°stanbul'un deÄŸiÅŸik yerlerinde trafiÄŸe kapalÄ± alanlarda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

3
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Sunucu Burcu Esmersoy, Formula 1 Ä°stanbul tanÄ±tÄ±m filminde rol aldÄ±.

4
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ArnavutkÃ¶y sahil hattÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen Ã§ekimlerde Burcu Esmersoy, Alpha Tauri takÄ±mÄ± iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

5
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GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda ilk zaferini elde eden pilot Pierre Gasly ile Ã§ekimler gerÃ§ekleÅŸtirenÂ 44 yaÅŸÄ±ndaki Esmersoy, gÃ¼zelliÄŸiyle dikkatleri Ã¼zerinde topladÄ±.

6TALÄ°HSÄ°ZLÄ°K
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TALÄ°HSÄ°ZLÄ°K

ArnavutkÃ¶y'de Ã§ekim yapan F1 takÄ±mÄ± Alpha Tauri aynÄ± zamanda bÃ¼yÃ¼k bir talihsizlik de yaÅŸadÄ±.

7F1 ARACI YOLDA KALDI
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F1 ARACI YOLDA KALDI

Formula 1'de bu sezonun Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapan takÄ±mlarÄ±ndan Alpha Tauri'nin aracÄ± yolda kaldÄ±.

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Reklam Ã§ekimleri iÃ§in Bebek sahilinde turlayan Alpha Tauri'nin aracÄ± arÄ±zalandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

9
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VatandaÅŸlar ÅŸaÅŸkÄ±n gÃ¶zlerle bu anlarÄ± izledi. Sosyal medyada bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere F1 aracÄ± su kaynattÄ± esprilerinin yapÄ±lmasÄ±na neden oldu.

1013-15 KASIMDA KURTKÃ–YDE Ä°STANBUL PARKTA
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13-15 KASIM'DA KURTKÃ–Y'DE Ä°STANBUL PARK'TA

F1 TÃ¼rkiye heyecanÄ± iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Formula 1 yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n 14. etabÄ± "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yÄ±l aradan sonra 13-15 KasÄ±m tarihlerinde KurtkÃ¶y'deki Ä°stanbul Park pistinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

11Ä°STANBULDA BÃœYÃœK HEYECAN
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Ä°STANBUL'DA BÃœYÃœK HEYECAN

Formula 1'de bu sezon DHL TÃ¼rkiye Grand Prix'sine kadar mÃ¼cadele eden 21 pilotun 16'sÄ± Ä°stanbul'da ilk kez piste Ã§Ä±kacak. Bu sezonki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler arasÄ±nda daha Ã¶nce Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Kimi Raikkonen ve Nico Hulkenberg, Formula 1'in Ä°stanbul ayaÄŸÄ±nda mÃ¼cadele etti. Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanÄ±nÄ± ilk defa Ä°stanbul'da yaÅŸayacak. Daniel Ricciardo ve Romain Grosjean, geÃ§miÅŸ yÄ±llarda test pilotluÄŸu yapsalar da Ä°stanbul'daki Formula 1 yarÄ±ÅŸÄ±nda yer almadÄ±.

12EN Ã‡OK YARIÅž KAZANAN HAMILTON
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EN Ã‡OK YARIÅž KAZANAN HAMILTON

Formula 1'de en fazla yarÄ±ÅŸ kazanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler sÄ±ralamasÄ±nÄ±n zirvesinde, unvanÄ± bu sezon eline geÃ§iren Mercedes'ten BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± Lewis Hamilton bulunuyor.GeÃ§en yÄ±l kariyerinin 6. ÅŸampiyonluÄŸuna uzanan Hamilton, TÃ¼rkiye Grand Prix'si Ã¶ncesi 93 birincilikle ilk sÄ±rada yer alÄ±yor.DamalÄ± bayraÄŸÄ± 91 kez ilk sÄ±rada gÃ¶ren ikinci basamaktaki Michael Schumacher'i, 53 birincilikle Alman Vettel, 51 zaferle FransÄ±z Alain Prost ve 41 galibiyetle BrezilyalÄ± Ayrton Senna takip ediyor.Hamilton, kazandÄ±ÄŸÄ± 97 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun da sahibi. BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotun arkasÄ±nda Schumacher (68), Senna (65) ve Vettel (57) yer alÄ±yor.

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