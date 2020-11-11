VatandaÅŸlar ÅŸaÅŸkÄ±n gÃ¶zlerle bu anlarÄ± izledi. Sosyal medyada bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere F1 aracÄ± su kaynattÄ± esprilerinin yapÄ±lmasÄ±na neden oldu.
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13-15 KASIM'DA KURTKÃ–Y'DE Ä°STANBUL PARK'TA
F1 TÃ¼rkiye heyecanÄ± iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Formula 1 yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n 14. etabÄ± "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yÄ±l aradan sonra 13-15 KasÄ±m tarihlerinde KurtkÃ¶y'deki Ä°stanbul Park pistinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
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Ä°STANBUL'DA BÃœYÃœK HEYECAN
Formula 1'de bu sezon DHL TÃ¼rkiye Grand Prix'sine kadar mÃ¼cadele eden 21 pilotun 16'sÄ± Ä°stanbul'da ilk kez piste Ã§Ä±kacak. Bu sezonki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler arasÄ±nda daha Ã¶nce Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Kimi Raikkonen ve Nico Hulkenberg, Formula 1'in Ä°stanbul ayaÄŸÄ±nda mÃ¼cadele etti. Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanÄ±nÄ± ilk defa Ä°stanbul'da yaÅŸayacak. Daniel Ricciardo ve Romain Grosjean, geÃ§miÅŸ yÄ±llarda test pilotluÄŸu yapsalar da Ä°stanbul'daki Formula 1 yarÄ±ÅŸÄ±nda yer almadÄ±.
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EN Ã‡OK YARIÅž KAZANAN HAMILTON
Formula 1'de en fazla yarÄ±ÅŸ kazanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler sÄ±ralamasÄ±nÄ±n zirvesinde, unvanÄ± bu sezon eline geÃ§iren Mercedes'ten BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± Lewis Hamilton bulunuyor.GeÃ§en yÄ±l kariyerinin 6. ÅŸampiyonluÄŸuna uzanan Hamilton, TÃ¼rkiye Grand Prix'si Ã¶ncesi 93 birincilikle ilk sÄ±rada yer alÄ±yor.DamalÄ± bayraÄŸÄ± 91 kez ilk sÄ±rada gÃ¶ren ikinci basamaktaki Michael Schumacher'i, 53 birincilikle Alman Vettel, 51 zaferle FransÄ±z Alain Prost ve 41 galibiyetle BrezilyalÄ± Ayrton Senna takip ediyor.Hamilton, kazandÄ±ÄŸÄ± 97 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun da sahibi. BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotun arkasÄ±nda Schumacher (68), Senna (65) ve Vettel (57) yer alÄ±yor.