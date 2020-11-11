Ä°STANBUL'DA BÃœYÃœK HEYECAN Formula 1'de bu sezon DHL TÃ¼rkiye Grand Prix'sine kadar mÃ¼cadele eden 21 pilotun 16'sÄ± Ä°stanbul'da ilk kez piste Ã§Ä±kacak. Bu sezonki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler arasÄ±nda daha Ã¶nce Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Kimi Raikkonen ve Nico Hulkenberg, Formula 1'in Ä°stanbul ayaÄŸÄ±nda mÃ¼cadele etti. Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanÄ±nÄ± ilk defa Ä°stanbul'da yaÅŸayacak. Daniel Ricciardo ve Romain Grosjean, geÃ§miÅŸ yÄ±llarda test pilotluÄŸu yapsalar da Ä°stanbul'daki Formula 1 yarÄ±ÅŸÄ±nda yer almadÄ±.