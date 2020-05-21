Spor Arena
Buraya kadar Alper Potuk! Takas + para karşılığında...
Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde yeni sezon planlaması başlarken kadroda düşünülmeyen futbolculara ise kolaylık sağlanacak.
DEVLERİ KAPIŞTIRDI
Eskişehirspor'da sergilediği performansla büyük takımların Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi haline gelen Alper Potuk, iki devi karşı karşıya getirmişti.
VE AYRILIK
Sarı lacivertlilerde bu sezon pek forma şansı bulamayan Potuk’la yollar ayrılıyor...
ÖNCE BONSERVİS, OLMAZSA TAKAS
Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe, Kanarya’ya 28 yaşındaki oyuncu için uygun bir bonservis bedeli teklif edecek.
HALİL'İN DE İSMİ ANILIYOR
Alpaslan'ın haricinde Halil Akbunar'ın da adı sarı lacivertli takımla anılıyordu. Burada gözler Fenerbahçe'nin takas halinde isteyeceği oyuncuda.
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