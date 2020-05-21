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Futbol
Spor Arena
Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 10:02,

Buraya kadar Alper Potuk! Takas + para karşılığında...

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde yeni sezon planlaması başlarken kadroda düşünülmeyen futbolculara ise kolaylık sağlanacak.

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Fenerbahçe’de önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Alper Potuk’la ilgili son dakika gelişmesi!

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İşte detaylar...

3DEVLERİ KAPIŞTIRDI
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DEVLERİ KAPIŞTIRDI

Eskişehirspor'da sergilediği performansla büyük takımların Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi haline gelen Alper Potuk, iki devi karşı karşıya getirmişti.

4G.SARAY KAPA BİLDİRDİ AMA
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G.SARAY KAP'A BİLDİRDİ AMA

Galatasaray, KAP'a görüşmelere başlandığını açıklasa da transfer Fenerbahçe'nin lehine bitti.

5NEREDEN NEREYE
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NEREDEN NEREYE

Sarı Lacivertli ekip, 6.250.000 Euro ve Bienvenu karşılığında Alper Potuk'a 5 yıllık imza attırmıştı.

6SÜRPRİZ KARARLA RAKAMI İNDİRDİ
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SÜRPRİZ KARARLA RAKAMI İNDİRDİ

28 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 sezonu başında sözleşmesinde indirime gitmişti...

7%40 ÇARE OLMADI
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%40 ÇARE OLMADI

2022'de sona erecek sözleşmesinde; %40 indirime giden Alper, sarı-lacivertli camianın gözüne girse de teknik heyetin gözüne girememişti.

8KENDİNE KULÜP BUL
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KENDİNE KULÜP BUL

Teknik heyetin kadroda düşünmediği yıldız oyuncu için yönetim de 'kendine kulüp bul' mesajı göndermişti.

9VE AYRILIK
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VE AYRILIK

Sarı lacivertlilerde bu sezon pek forma şansı bulamayan Potuk’la yollar ayrılıyor...

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Düşük maliyetli transferlerle nokta atışı takviyeler yapmak isteyen Göztepe, Hamburg’tan Aaron Hunt’u, Lech Poznan’dan da Pedro Tiba’yı ikna edememesi üzerine Alper Potuk’u radarına aldı.

11ÖNCE BONSERVİS, OLMAZSA TAKAS
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ÖNCE BONSERVİS, OLMAZSA TAKAS

Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe, Kanarya’ya 28 yaşındaki oyuncu için uygun bir bonservis bedeli teklif edecek.

12ALPASLAN + PARA
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ALPASLAN + PARA

İzmir ekibi, Sarı-Lacivertlilerin teklifi kabul etmemesi halinde Alpaslan Öztürk için Fenerbahçe’den Alper Potuk + para isteyecek.

13HALİLİN DE İSMİ ANILIYOR
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HALİL'İN DE İSMİ ANILIYOR

Alpaslan'ın haricinde Halil Akbunar'ın da adı sarı lacivertli takımla anılıyordu. Burada gözler Fenerbahçe'nin takas halinde isteyeceği oyuncuda.

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Serdar Gürler: 'Halil, Gürsel Aksel'de doğdu başka takıma gidemez'

Serdar Gürler, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Halil Akbunar 'İstanbul takımlarına transfer olur mu?' şeklindeki soruya 'Halil, Gürsel Aksel'de doğdu gidemez. Giderse döverim onu.' şeklindeki esprili yanıtı ile dikkat çekti.

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